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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

سامسونج تكشف عن مزايا جديدة في Galaxy S25 Ultra

Galaxy S25 Ultra
Galaxy S25 Ultra
احمد الشريف
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مع اقتراب موعد حدث Galaxy Unpacked 2025 من سامسونج، تستمر التسريبات بالظهور، حيث تكشف أحدث المعلومات عن تفاصيل حول الكاميرات المحدثة لهاتف Galaxy S25 Ultra.

تحسينات في الكاميرات وتقنيات الذكاء الاصطناعي

كشفت التسريبات الأخيرة عن مواد ترويجية رسمية تؤكد ميزات الذكاء الاصطناعي الجديدة ومواصفات الكاميرا المحسنة. 

ورغم أن التحسينات في مواصفات الكاميرا المادية قد تكون طفيفة، فإنها ستحقق قفزة نوعية في جودة الصور والفيديوهات بفضل المعالج الجديد Snapdragon 8 Elite وواجهة One UI 7.

تحسينات جودة الفيديو وتقليل الضوضاء

وتشير التقارير إلى تحسينات ملحوظة في تصوير الفيديو الليلي وجودة الفيديو بشكل عام، ويُتوقع أن يتحقق ذلك من خلال دعم الفيديو فائق الدقة عبر الكاميرا الواسعة جدًا.

كاميرا فائقة الاتساع بدقة 50 ميجابكسل

من المتوقع أن يأتي الهاتف الجديد بمستشعر بدقة 50 ميجابكسل للكاميرا فائقة الاتساع، مما يوفر وضوحًا أعلى بأربع مرات مقارنة بالمستشعر السابق بدقة 12 ميجابكسل في Galaxy S24 Ultra.

ميزة "Audio Eraser" لإزالة الضوضاء

ميزة Audio Eraser، التي شوهدت لأول مرة في سلسلة Google Pixel 8، قد تجد طريقها إلى سلسلة Galaxy S25، مما يسمح للمستخدمين بإزالة الأصوات غير المرغوبة من الفيديوهات باستخدام الذكاء الاصطناعي.

دعم تصوير الفيديو بتقنية "Log"

ميزة تصوير الفيديو بتقنية Log تمنح المستخدمين نطاقًا ديناميكيًا أوسع لتحرير الألوان بعد التصوير، وهو ما يتوفر حاليًا في أجهزة iPhone عبر وضع ProRes RAW، لكنه يتطلب تطبيقات خارجية على أجهزة أندرويد.

الانتقال السلس بين الكاميرات أثناء التصوير

ورغم دعم السلسلة السابقة لهذه الميزة، تشير التقارير إلى تحسين جودة الصورة والانتقال بين العدسات بشكل أكثر سلاسة باستخدام معالج Snapdragon 8 Elite.

مزايا الذكاء الاصطناعي في سلسلة Galaxy S25

تؤكد الصور الترويجية المسربة تقديم سامسونج ميزات ذكاء اصطناعي مبتكرة، تشمل:

  • تكامل مساعد Google Gemini مع تطبيقات مثل YouTube وSamsung Notes.
  • ميزة "Now Brief" لتقديم معلومات مخصصة للمستخدم بناءً على أوقات يومه المهمة.

على سبيل المثال، يمكن للمستخدم أن يطلب من مساعد Gemini استخراج الأماكن المذكورة في فيديو على YouTube وحفظها كملاحظات.

مواصفات الكاميرا المؤكدة لسلسلة Galaxy S25

  • Galaxy S25 و S25+: كاميرا أمامية بدقة 12 ميجابكسل، فائقة الاتساع 12 ميجابكسل، عريضة 50 ميجابكسل، وعدسة تليفوتوغرافية 10 ميجابكسل (زووم 3x).
  • Galaxy S25 Ultra: كاميرا أمامية بدقة 12 ميجابكسل، فائقة الاتساع 50 ميجابكسل، عريضة 200 ميجابكسل، وعدستين تليفوتوغرافيتين (50 ميجابكسل بزوم 5x و10 ميجابكسل بزوم 3x).

مواصفات البطارية

تشير التسريبات إلى أن هاتفي Galaxy S25+ وS25 Ultra سيحتفظان بسعة البطارية ذاتها لسلسلة S24، وهي 4900 مللي أمبير و5000 مللي أمبير على التوالي.

موعد الإطلاق الرسمي

وسيتم الكشف عن سلسلة Galaxy S25 رسميًا في حدث Samsung Galaxy Unpacked يوم 22 يناير 2025، في تمام الساعة 6 مساءً بتوقيت جرينتش.

ولمزيد من التفاصيل، يمكنك متابعة التسريبات عبر  Tecnoblog الذي نشر الصور الترويجية الكاملة.

Galaxy Galaxy S25 Ultra Snapdragon 8 Elite

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