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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أخبار بني سويف| المحافظ يتفقد وحدة طب الأسرة بقرية عطف إفوة.. واستقبال 32 من أعضاء نادي الشمس

ديوان عام محافظة بني سويف
ديوان عام محافظة بني سويف
بني سويف : محمد عبدالحليم
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نستعرض خلال السطور التالية أهم الأحداث التي شهدتها محافظة بني سويف على مدار 24 ساعة الماضية والتى جاءت فى العناوين التالية:

محافظ بني سويف يتفقد وحدة طب الأسرة بقرية عطف إفوة لمتابعة تقديم الخدمات الطبية
تفقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم، وحدة طب الأسرة بقرية عطف إفوة التابعة لإدارة الواسطى،ضمن برنامج ميداني لمتابعة انتظام وتقديم الخدمات الطبية والعلاجية بالمستشفيات والمراكز الطبية والوحدات الصحية بالقرى ،حيث رافقه خلال الزيارة: حمادة راضي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الواسطى ،د.محمد نفادي مديرالإدارة الصحية،ونائبا رئيس المدينة(شريف ياسين،أشرف  المليجي).

واطمأن المحافظ على سير وانتظام العمل وتواجد الأطقم الطبية،متفقدا أقسام الوحدة والتي شملت: الاستقبال، الصيدلية، الأسنان،  التطعيمات، المعمل، تنظيم الأسرة، الصيدلية، عيادة الأسنان، غرفة المبادرات، التثقيف الصحي، مكتب الصحة تسجيل الملفات، موجهًا بتلافي بعض الملاحظات  لتعزيز مستوى الخدمة بالشكل المطلوب.

بني سويف تستقبل 32 من أعضاء نادي الشمس في زيارة للمعالم والمناطق الأثرية
استقبلت بني سويف، فوجًا سياحياً قوامه  32 عضواً من أعضاء نادي الشمس، ضمن خطة المحافظة للنهوض بالقطاع وتنشيط السياحة الداخلية للمحافظة والتي يتم تنفيذها تحت إشراف ورعاية المحافظ"د. محمد هاني غنيم"، وتفعيلاً للبروتوكول المُوقع بين المحافظة "إدارة السياحة" وشركة مصر للسياحة لتنظيم رحلات وبرامج سياحية.

 تضمن البرنامج السياحي (برنامج اليوم الواحد) للفوج، والذي قامت بإعداده والإشراف على تنفيذه إدارة السياحة بالمحافظة، زيارة العديد من الأماكن والأنشطة السياحية والترفيهية والتاريخية، بدأت بمنطقة هرم وواحة ميدوم،وتم تقديم شرح موحز لتاريخ بناء الهرم والمصاطب المحيطة،حيث كان في استقبال الفوج :رانيا عزت مدير عام الإدارة ،هبة السيد وكيل الإدارة ،محمد فتحي مسؤول الرحلات بالإدارة السياحة.

نائب محافظ بني سويف يشهد اللقاء التعريفي لمشروع تعزيز النمو المُستدام لدعم المزارعين والمرأة
شهد السيد"بلال حبش"نائب محافظ بني سويف، اللقاء التعريفي_الذي أقيم تحت رعاية المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم_ ضمن تدشين مشروع تعزيز النمو المستدام،والذي تنفذه جمعية أجيال صُنّاع الحياة للتنمية،الممول من منظمة "PPI"في إطار مشاركة المجتمع المدني نحو تحقيق التنمية الشاملةوالمستدامة في مصر وبتمويل من الاتحاد الأوروبي والسفارة الفرنسية بالقاهرة، والمقرر تنفيذه بمركز اهناسيا

حضر اللقاء الذي عُقد بالنادي الإجتماعي بكورنيش النيل_:الدكتور رأفت السمان وكيل وزارة التضامن،المهندسة هالة سيد عبدالهادي  رئيس جمعية أجيال  صُنّاع الحياة للتنمية، المهندس أسامة سعيد وكيل وزارة الزراعة ،سناء فتحي المدير التنفيذي للجمعية، شيرين ماهر مدير المشروع بهيئة "PPI"، أحمد موسى المدير التنفيذي لمؤسسة صناع مصر ،وممثلو الجهات والاجهزة الهيئات الشريكة في المشروع من:الزراعة، الري، التضامن ومركز الزراعات التعاقدية بوزارة الزراعة  والدكتور سيد عبدالهادي علي والدكتور أشرف والدكتورة أسماء سيد بمركز بحوث سدس وممثلين عن جهاز تحسين الأراضي وبعض الشركاء من القطاع الخاص 

بني سويف بلال حبش امل الهواري صناع الحياة بني سويف

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