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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أحداث الدقهلية.. حملة مكبرة لرفع تجمعات وتراكمات بالمنصورة.. الانتهاء من تركيب 14 جهاز أشعة جديدة

صورة من حدث
صورة من حدث
همت الحسينى
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شهدت محافظة الدقهلية خلال الساعات الماضية أحداثا متنوعة وقام موقع" صدى البلد" بنشرها.

محافظ الدقهلية..حملة مكبرة لرفع تجمعات وتراكمات بالمنصورة

كلف اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، بحملة مكبرة لرفع تجمعات وتراكمات القمامة بمساكن الجلاء بالمنصورة، ورفع جميع الإشغالات، وأكد على عدم التهاون في تشويه وتعطيل الشوارع بمدينة المنصورة وجميع المدن، مشيرا إلى ضرورة الحفاظ على المظهر العام للشوارع بجميع مدن المحافظة.


الانتهاء من تركيب 14 جهاز أشعة جديدة  بمستشفيات الدقهلية

أعلن الدكتور تامر مدكور وكيل وزارة الصحة  بالدقهلية ، الانتهاء من تركيب 14 جهاز أشعة جديدة  بالمستشفيات التابعة  لتحسين كفاءة الخدمات التشخيصية المقدمة للمرضى.

وأضاف وكيل الوزارة أن ذلك يأتى فى إطار دعم وزارة استمرارًا لجهود وزارة الصحة فى رفع كفاءة المستشفيات ودرجة الجاهزية بما يضمن تقديم أعلى مستويات الخدمة الطبية.


ضبط مخالفات تمونية بالدقهلية

أكد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية على استمرار أعمال الحملات التموينية بنطاق المحافظة خاصة فى الأسواق ومحلات بيع السلع الغذائية والتموينية.وشدد على تكثيف الحملات الرقابية لضبط الأسعار ومنع الغش التجاري ومراقبة محلات الجزارة وبيع اللحوم والمخابز والتأكيد على الإعلان عن الأسعار.

إصابة 4 أشخاص بجروح متفرقة إثر وقوع تصادم

أصيب أربعة أشخاص بجروح متفرقة إثر وقوع تصادم سيارة ملاكي وتروسيكل على طريق المنصوره- أجا بمحافظة الدقهلية ..وتلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث أمام مصنع الطيب على طريق المنصورة اجا ووقوع مصابين.

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