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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فيديو

وفاة حسن مظهر تهز الوسط الفني.. رحل في عز شبابه وتفاصيل مرضه غامضة

وفاة حسن مظهر
وفاة حسن مظهر
مروج حسني
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أعلنت أسرة الفنان الشاب حسن مظهر وفاته أمس 27 يناير 2025، بعد صراع طويل مع المرض، عن عمر ناهز 45 عامًا.

ونُشر خبر الوفاة عبر حساب أحد أفراد الأسرة على موقع “فيسبوك”، حيث كتب: “إنا لله وإنا إليه راجعون.. انتقل إلى رحمة الله تعالى ابن عمتي الفنان حسن مظهر بعد صراع مع المرض”.
 

حسن مظهر بدأ مشواره الفني منذ الطفولة، وحقق شهرة كبيرة من خلال مشاركته في فيلم “الجراج” عام 1995، حيث تألق بدور مميز إلى جانب كبار نجوم السينما المصرية، مثل فاروق الفيشاوي ونجلاء فتحي. رغم النجاح الذي حققه هذا الفيلم، إلا أن الفنان ابتعد تدريجيًا عن الأضواء، ما جعله يظهر في أعمال فنية قليلة خلال مسيرته.
 

ورغم شهرة حسن مظهر وأعماله المؤثرة، إلا أن تفاصيل مرضه بقيت غامضة، حيث لم تعلن أسرته بشكل رسمي عن نوع المرض الذي كان يعاني منه. وقد أثارت وفاته صدمة كبيرة بين محبيه وأصدقائه، خاصة أنه رحل في سن مبكرة.

وبرحيله، ترك حسن مظهر إرثًا فنيًا صغيرًا لكنه محفور في ذاكرة السينما المصرية رحم الله الفقيد وأسكنه فسيح جناته.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي.

https://www.youtube.com/shorts/CFK5UfHstVM

حسن مظهر الفنان حسن مظهر وفاة الفنان حسن مظهر فيلم الجراج

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