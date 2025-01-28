فصل التيار الكهربائي غداً عن 6 قرى بكفر الشيخ.. اعرف الأماكن والمواعيد

أعلنت هندسة كهرباء بيلا بمحافظة كفر الشيخ، عن فصل التيار الكهربائي عن لوحة توزيع الكراكات، غداً الأربعاء، اعتباراً من الساعة 7 صباحاً حتى الـ 10 صباحاً، لتنفيذ برنامج الصيانة الدورية علي لوحة التوزيع المذكورة.

المناطق المتأثرة بفصل الكهرباء

وذكرت هندسة كهرباء بيلا، في بيان اليوم "الثلاثاء"، أن المناطق المتأثرة بالانقطاع هي قرى «الكراكات والكوم الطويل والناصرية وحلمي حسين ودار السلام وكوم الحجنة» وتوابعهم بدائرة مركز بيلا، وذلك بهدف رفع كفاءة الخدمة الكهربائية بالمناطق المذكورة.

وناشدت المواطنين بالقرى المتأثرة بالانقطاع اتخاذ التدابير اللازمة خلال فترة انقطاع التيار الكهربائي.

من جانبها، أكدت الوحدة المحلية لمجلس ومدينة بيلا، أنه في حال وجود صيانة في منطقة أو قرية بمركز بيلا، يتم التنبيه للمواطنين عن موعد فصل التيار الكهربائي وعودته بناءً علي الإشارة الواردة من هندسة كهرباء بيلا، لاتخاذ الاحتياطات اللازمة خلال الفترات المعلنة المذكورة، وأنه في حالة وجود صيانة في محطات المياه والكهرباء سوف يتم اتخاذ الاحتياطات اللازمة.