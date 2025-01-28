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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الحبهان؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الحبهان؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الحبهان؟
رنا عصمت
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الحبهان هو أحد أشهر التوابل ذات الفوائد الصحية العديدة، ويتميز بنكهته المميزة ويُستخدم في الطهي والمشروبات وحتى كعلاج تقليدي.

ويعد الحبهان مكونا طبيعيا غنيا بالفوائد الصحية، سواء كمشروب مثل شاي الحبهان أو كمكون في الأطعمة، لكن يجب استخدامه بحذر في بعض الحالات، خاصة أثناء الحمل أو عند تناوله كمكمل غذائي.

ووفقا لموقع “هيلثى”، نقدم لك فى هذا التقرير أبرز فوائد الحبهان.

فوائد الحبهان

1. علاج متلازمة التمثيل الغذائي

يساعد على خفض الوزن، وتقليل مستويات الكوليسترول الضار، وتنظيم ضغط الدم والسكر.

2. الحفاظ على صحة الفم

يساهم في التخلص من رائحة الفم الكريهة ومقاومة تسوس الأسنان بفضل خصائصه المضادة للبكتيريا.

3. مضاد للميكروبات

زيت الحبهان يساعد في مكافحة بعض أنواع البكتيريا والفطريات.

4. تحسين وظائف الرئة..

استنشاق زيت الحبهان يعزز امتصاص الأكسجين ويحسن عملية التنفس.

5. تعزيز صحة القلب

يُقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب بفضل خصائصه المضادة للأكسدة.

6. تحسين الهضم

يخفف من عسر الهضم، الغثيان، الغازات ويقلل من قرحة المعدة.

فوائد شاي الحبهان:

• تحسين الهضم وعلاج الغازات.

• دعم الجهاز المناعي.

• خالٍ من الكافيين ومناسب لأي وقت من اليوم.

طريقة عمل شاي الحبهان:

1. غلي كوبين من الماء.

2. إضافة 4 حبات من الحبهان.

3. تخفيف الحرارة وتركه لمدة 5-8 دقائق.

4. يُمكن تحليته وإضافة الزنجبيل أو القرفة.

احتياطات وتحذيرات:

- للحوامل: يُفضل تجنب كميات كبيرة منه خلال الحمل، فقد يؤدي تناوله كدواء إلى الإجهاض.

- يُنصح باستشارة الطبيب قبل استخدامه كمكمل غذائي.

الحبهان ماذا يحدث لجسمك عند تناول الحبهان فوائد الحبهان

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