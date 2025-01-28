إحالة المتهم بدهس سيدتين في البدرشين للمحاكمة الجنائية

أمرت نيابة الجيزة، بإحالة المتهم بدهس سيدتين والتسبب في وفاة واحدة منهما وإصابة أخرى بمنطقة البدرشين في الجيزة، للمحاكمة الجنائية.

تفاصيل الواقعة

تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا بإصابة سيدتين صدمتهما سيارة مسرعة بالبدرشين بمحافظة الجيزة، وعلى الفور انتقل فريق من مباحث شرطة البدرشين، وبصحبته سيارات الإسعاف محل الواقعة للوقوف على ملابسات وظروف الحادث.

وبإجراء التحريات تبين إصابة شخصين صدمتهما سيارة مسرعة بالبدرشين أثناء عبورهما الطريق، حيث اختلت عجلة القيادة بيد السائق، وعلى الفور تم نقل المصابين إلي المستشفي لتلقي العلاج اللازم.

وتم التحفظ على السائق والسيارة المتسببة في الحادث، وتحرير محضر بالواقعة وتباشر النيابة التحقيقات اللازمة حيال الواقعة.