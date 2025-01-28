دانيلو: الرحيل عن يوفنتوس لم يكن قراري وضميري مرتاح

أكد المدافع البرازيلي دانيلو، الذي غادر صفوف نادي يوفنتوس متجهًا إلى فلامنجو البرازيلي، أن قرار رحيله عن "البيانكونيري" لم يكن بيده، مشددًا على أنه بذل كل ما في وسعه خلال فترته مع الفريق الإيطالي.

تصريحات دانيلو

وفي مقابلة مع موقع "فوتبول إيطاليا"، قال دانيلو: "كنت دائمًا متاحًا، وكنت أقوم بعملي على أكمل وجه".

وأضاف: "سأحمل معي العلاقة التي تربطني باللاعبين إلى الأبد. لا أستطيع التأثير على قرارات المدرب أو النادي.. لم يكن الرحيل قراري".

شعور بالرضا رغم الأسف

وقال المدافع البرازيلي: "لا أشعر بأي ندم.. كنت دائمًا متاحًا بكل معنى الكلمة منذ اليوم الأول وحتى الأخير".

وأشار إلى حزنه بسبب عدم تمكنه من وداع الجماهير في الملعب، قائلًا: "آسف لأنني لن أحظى بفرصة وداع الجماهير في أرض الملعب. بذلت قصارى جهدي منذ اليوم الأول وحتى الأخير، وضميري مرتاح".

انتقاده للوضع في يوفنتوس

وأوضح دانيلو أن الفريق الإيطالي يبدو وكأنه "فقد حس الوحدة"، مؤكدًا أن هذه النقطة أثرت على أجواء النادي.

شكر للجماهير

قبل رحيله إلى البرازيل، وجه دانيلو رسالة شكر لجماهير يوفنتوس قائلًا: "أشكر الجماهير على دعمها لي طوال مسيرتي هنا. سآخذ معي ذكريات جميلة من هذه الفترة".

مسيرة دانيلو مع يوفنتوس

انضم دانيلو إلى يوفنتوس في صيف 2019 ضمن صفقة تبادلية مع مانشستر سيتي. وخلال مسيرته مع "السيدة العجوز"، شارك في 213 مباراة، سجل خلالها 9 أهداف. وكان أبرز إنجازاته الفوز بلقب الدوري الإيطالي 2020 تحت قيادة المدرب ماوريسيو ساري.

برحيله، يغلق دانيلو فصلًا مهمًا من مسيرته الاحترافية في أوروبا، حيث يبدأ تحديًا جديدًا في بلاده مع فلامنجو.