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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

أبو هميلة: مصر أفشلت وستُفشل أي مخططات أمريكية أو صهـ يونية لتهجير أهل غزة

محمد صلاح أبو هميلة
محمد صلاح أبو هميلة
حسن رضوان
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قال اللواء محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس النواب، الأمين العام للحزب، إن دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لتهجير أهل غزة لمصر والأردن هي دعوة هزلية تمثل انتهاكا لسيادة البلدين، موضحا أنها تمثل تصفية للقضية الفلسطينية وأن مصر لن تقبل بتهجير الفلسطينيين إلى سيناء ولن تقبل بأي محاولة لتصفية القضية الفلسطينية .

أوضح أبو هميلة، أن مصر أفشلت أي مخططات أمريكية أو صهـ يونية لتهجير الفلسطينيين إلى سيناء أو تصفية القضية الفلسطينية، وأن مصر بجميع مؤسساتها العسكرية والأمنية وشعبها العظيم يقف خلف القيادة السياسية ويدعمه لوقف أي محاولات تهدد الأمن القومي المصري، فنحن ندعم قرارات القيادة السياسية لحماية الأمن القومي ورفض تهجير الفلسطينيين تحت أى مسمى، لأن تهجيرهم يعني تهديدا للأمن القومي المصري والعربي .

وأشار أبو هميلة، إلى أن موقف مصر ثابت تجاه القضية الفلسطينية عبر التاريخ ولن يتغير وأن حل الدولتين هو الطريق الوحيد لضمان تحقيق السلام والأمن والاستقرار والتنمية بالمنطقة، مضيفا أن أي حديث حول تهجير أهل غزة إلى من أراضيهم إلى مصر هو خط أحمر بالنسبة لمصر، مؤكدا على رفض مصر القاطع والنهائي الذي لا شك فيه ولا لبس فيه بهذا الأمر، مضيفا أن هذا يأتي تأكيدا لالتزام مصر بالدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني وحماية القضية الفلسطينية من أية تصفية وما يدعو إليه ترامب يعد انتهاكا لحقوق الإنسان وانتهاكا لسيادة الدول.

تابع أبو هميلة، أن دعوة ترامب لتهجير الفلسطينيين تعد انتهاكا صارخا للقوانين الدولية وحقوق الإنسان، مضيفا أن الحل يقع على كاهل الرئيس الأمريكي بإيجاد حل عادل وشامل للصراع الإسرائيلي الفلسطيني وحل شامل وعادل للقضية الفلسطينية بحل الدولتين ثم إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس، مشيدا بجهود مصر والقيادة السياسية في دعم السلام العادل والدائم في المنطقة، وتقديم المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني.

اللواء محمد صلاح أبو هميلة قضية الفلسطينية تصفية القضية الفلسطينية تهجير أهل غزة حزب الشعب الجمهوري

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