قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مليار دولار استثمارات .. رئيس الوزراء يشهد توقيع مذكرة تفاهم لتوسيع عمليات "كونسنتركس Concentrix" العالمية في مصر
بعد شكوي بيراميدز| موقف الأهلي من قانونية مشاركة جراديشار
بروتوكول تعاون بين المستشفى العسكرى للطب النفسى والأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان
مدبولي: توجيهات رئاسية بتوسيع قاعدة التشاور للاستفادة من الخبرات المصرية
قبل اللقاء المنتظر .. قائمة منتخب اليد لمواجهة فرنسا بكأس العالم
حماس تشيد بالدور الحيوي والموقف الثابت لـ مصر في القضية الفلسطينية
سنة مع الشغل.. تأييد حبس ابن طليقة الشيف الشربيني في دهس عامل دليفري
صدمة جديد لـ الأهلي بسبب جارديشار .. تفاصيل
رابط نتيجة ثالثة إعدادي برقم الجلوس والاسم .. ترقبوها
وزير الخارجية: مصر ترفض نقل أو اقتلاع الشعوب من أراضيها
بث مباشر.. كلمة وزير الخارجية في المجلس الدولي لحقوق الإنسان
القوات المسلحة تحتفل بذكرى ليلة الإسراء والمعراج لعام 1446هـ
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

انتشار آليات عسكرية تابعة للجيش اللبناني في بلدة يارون.. شاهد

الجيش اللبناني في جنوب لبنان
الجيش اللبناني في جنوب لبنان
هاني حسين
×

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية" لقطات حصرية تُظهر انتشار آليات عسكرية تابعة للجيش اللبناني في بلدة يارون بقضاء بنت جبيل، جنوبي لبنان، ضمن جهود الجيش لإعادة فتح الطرقات وتسهيل عودة السكان إلى منازلهم في القرى الحدودية، بالتزامن مع التزام الجيش اللبناني بالقرار الأممي 1701، الذي ينظم وقف إطلاق النار في المنطقة.

وأكد الإعلامي أحمد أبو زيد أن الجيش اللبناني يرافق السكان العائدين إلى البلدات الحدودية، وسط مماطلة واضحة من الجانب الإسرائيلي في الانسحاب الكامل من بعض القرى، وقد أُعلن عن تمديد المهلة المحددة في اتفاق وقف إطلاق النار، التي كانت مقررة بـ60 يومًا، حتى فبراير المقبل، رغم غياب نصوص واضحة بشأن هذا التمديد، وفق تصريحات بعض المسؤولين اللبنانيين.

وأشار أبو زيد إلى أن إسرائيل بررت تأخير انسحابها بمحاولة تسهيل انتشار الجيش اللبناني في هذه المناطق، فيما يتواجد السكان في القرى الحدودية، مدعومين بحضور قوات "اليونيفيل"، التي لم تسلم من استهدافات متكررة شملت قذائف مدفعية وأبراج مراقبة، وفق بيانات صادرة عنها.

وأوضح أبو زيد أن القطاع الغربي شهد استكمال انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي، ما سمح بعودة موجات كبيرة من السكان إلى مناطقهم، ومع ذلك، يعمل الجيش اللبناني بشكل استباقي على تأمين القرى، حيث لا تزال مخلفات عسكرية وألغام غير منفجرة تشكل تهديدًا كبيرًا على حياة السكان العائدين.

لبنان اخبار التوك شو الاحتلال جنوب لبنان اسرائيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدكتور مصطفى مدبولي

زيادة الأجور.. الحكومة تعلن مفاجأة سارة للمواطنين في هذا الموعد

زيادة

زيادة مرتبات العاملين في القطاع الحكومي والخاص في 2025

نتيجة سنوات النقل محافظة القاهرة 2025

نتيجة سنوات النقل محافظة القاهرة 2025 على بوابة التعليم الأساسي| بالرقم القومي

نتيجة اولى ثانوي الترم الاول 2025

نتيجة أولى ثانوي الترم الأول 2025.. بالاسم ورقم الجلوس

الإيجار القديم

4 حالات للإخلاء.. ماذا حدث بسبب الإيجار القديم؟| القصة الكاملة

المتحدث باسم مجلس الوزراء

متحدث الحكومة يزف بشرى عن إقرار الحزمة الاجتماعية: قريبا

وزير التربية والتعليم

كيف ردت التعليم على حكم إلغاء إضافة العربي والدين للمجموع بالشهادات الدولية؟

اللحوم

البلدي بـ250 جنيها.. تعرف على أسعار اللحوم بالأسواق ومنافذ الحكومة

ترشيحاتنا

جناح الأزهر

غدا.. انطلاق أولى حلقات برنامج "نوابغ الأزهر" في موسمه الأول

شيخ الأزهر

لماذا خلق الله البعض فقراء والآخر أغنياء؟.. الأطفال يسألون الإمام بمعرض الكتاب

الجامع الأزهر

الجامع الأزهر يستلهم العبر من الإسراء والمعراج في ندوة علمية مخصصة للمرأة

بالصور

عصام السقا ومحمد لطفي أبرز الحضور.. لقطات من جنازة والدة أحمد فهيم

أحمد فهيم من جنازة والدته
أحمد فهيم من جنازة والدته
أحمد فهيم من جنازة والدته

كيف تصنع قائد المستقبل؟ 7 أسرار لتربية مراهق واثق من نفسه

كيف تصنع قائد المستقبل؟ 7 أسرار لتربية مراهق واثق من نفسه
كيف تصنع قائد المستقبل؟ 7 أسرار لتربية مراهق واثق من نفسه
كيف تصنع قائد المستقبل؟ 7 أسرار لتربية مراهق واثق من نفسه

القوات المسلحة تحتفل بذكرى ليلة الإسراء والمعراج لعام 1446هـ

القوات المسلحة تحتفل بذكرى ليلة الإسراء والمعراج لعام 1446هـ
القوات المسلحة تحتفل بذكرى ليلة الإسراء والمعراج لعام 1446هـ
القوات المسلحة تحتفل بذكرى ليلة الإسراء والمعراج لعام 1446هـ

لا تستلف.. كيف تُعد ميزانية فعّالة لتلبية احتياجات أسرتك بخطوات بسيطة

لا تستلف أبدًا..كيف تُعد ميزانية فعّالة لتلبية احتياجات أسرتك بخطوات بسيطة
لا تستلف أبدًا..كيف تُعد ميزانية فعّالة لتلبية احتياجات أسرتك بخطوات بسيطة
لا تستلف أبدًا..كيف تُعد ميزانية فعّالة لتلبية احتياجات أسرتك بخطوات بسيطة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الملك الأمريكي.. يرسم العالم من جديد!

مونيكا ويليم

مونيكا ويليم تكتب: السعودية أولا في سياسة ترامب الخارجية.. مسارات التعاون والتطلعات المستقبلية

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: قالوا عنك

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: بعد غلق الأونروا.. هل سيتوقف دور المرأة الفلسطينية أيضا !

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: السياسية الخارجية الأمريكية مع ترامب

المزيد