هتدخل العمليات بكرة.. لميس الحديدي تكشف تطورات الحالة الصحية للفنانة أنغام
النيابة تطلب من البنك المركزي تقريرا مفصلا عن حسابات سوزي الأردنية
نتنياهو يتعهد بتهجير آلاف الفلسطينيين من غزة لإرضاء بن غفير والحفاظ على تماسك حكومته
إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم 3 سيارات بأسوان
مفاجأة.. أرصدة البلوجر قمر الوكالة في البنوك "صفر"
من هو بيتر شراير المشارك في صناعة أودي تي تي؟.. تفاصيل
النيابة تتحرى من البنك المركزي عن حسابات وأرصدة شاكر محظور
إخلاء سبيل البلوجر قمر الوكالة بكفالة 50 ألف جنيه
أم خالد .. صدى البلد يكشف حقيقة القبض على البلوجر الشهيرة بالإسكندرية
إخلاء سبيل البلوجر بيتر تاتو بكفالة 10 آلاف جنيه
الإعفاء فقط لمن يصنع داخل أمريكا .. ترامب يفرض 100% رسومًا على رقائق التكنولوجيا
حبس وغرامة.. عقوبة استعمال علامة غير مسجلة وفقا لقانون الملكية الفكرية
بالصور

السترتش ماركس..هل يمكنك التخلص منها؟

السترتش ماركس
السترتش ماركس
رنا عصمت

علامات التمدد الحمراء أو  السترتش ماركس الحمراء عبارة عن تعرجات أو آفات تظهر عند حدوث تمدد سريع للجلد لا يناسب معدل نمو الأنسجة التي تقع تحت الجلد.

يمكن أن تكون العلامات الحمراء مثيرة للحكة وقد تكون مرتفعة قليلاً عن الجلد، وبمرور الوقت قد تقل حدتها وتبدأ بالاختفاء وحينها يمكن أن تظهر كحزوز (شكل متعرج وغير منتظم) على الجلد.

من أشهر أماكن ظهور علامات التمدد الحمراء ما يلي:

منطقة البطن.

الوركين.

الأرداف.

المؤخرة.

أعلى الذراع.

على الثدي في بعض الأحيان.

هل تختفى علامات التمدد؟

علامات تمدد الجلد بشكل عام تميل إلى أن تتلاشى أو تقل حدتها بشكل كبير مع مرور الوقت، ولكن في حالات عديدة قد لا تختفي بشكل تام،ولكن الحرص على استخدام العلاجات المتاحة لهذه المشكلة قد يساعد بشكل كبير في تحسين شكلها وإخفاء الآثار المصاحبة لها.

علاج علامات التمدد الحمراء...

يتم التعامل مع علامات التمدد بشكل عام على أنها مشابهة للندبات، لا يوجد علاج محدد يمكن أن يساعد في التخلص منها بشكل تام، ولكن تتوفر عدة علاجات يمكن أن تساعد في تقليل حدة شكلها وآثارها.

وتتضمن خيارات علاج السترتش مارك الحمراء أو علامات التمدد بشكل عام المقترحة ما يلي:

- تدليك الجلد بكريمات أو مرطبات أو مراهم تحتوي على مواد مثل حمض الهيالورونيك أو التريتينوين يمكن أن تساعد في تخفيف آثار العلامات.

- كشط الجلد.

- استخدام تقنية الكاربوكسي ثيرابي (حقن يتم ملئها بغاز ثاني أكسيد الكربون وحقنها تحت الجلد).

- العلاج بالبلازما الغنية بالصفائح الدموية.

- استخدام الإبر.

- استخدام الموجات فوق الصوتية.

كما توجد بعض الطرق المنزلية التي يمكن تجربتها لعلاج علامات التمدد الحمراء أو تخفيف آثارها ومنها:

استخدام زيت اللوز.

استخدام زيت النخيل.

استخدام زبدة الكاكاو.

استخدام زيت الزيتون.

استخدام زيت جوز الهند.

المصدر (ديلي ميرور)

البلوجر خالد الرسام

مقاطع عن العلاقات المحرمة.. القبض على البلوجر خالد الرسام

موعد إجازة المولد النبوي والعطلات المتبقية في 2025

موعد إجازة المولد النبوي والعطلات المتبقية في 2025

الدكتور محمود فوزي

في حالة فقدان عقود الإيجار.. الحكومة تكشف عن الحل البديل لـ"صدى البلد"

أطباء بطب طنطا

تحرك عاجل لوأد فتنة قسم النساء والتوليد بطب طنطا.. بيان رسمي

تنسيق الجامعات 2025

الحاسبات 83.2% والطب البيطري 84.9% والعلوم 81.2%.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2025

تنسيق الجامعات 2025

كليات تقبل من 55% لطلاب تنسيق الجامعات 2025

أم مكة

ملايين وسبائك ذهب.. ماذا وجدت أجهزة الأمن داخل منزل أم مكة؟

الإيجار القديم - أرشيفية

بخلاف انتهاء المدة.. إخلاء وحدات الإيجار القديم بهذه الحالات رسميا

مجلس النواب

برلمانيون: توجيهات الرئيس بتوطين التكنولوجيا والصناعة بمشروع الضبعة تؤسس لنهضة شاملة

الإيجار القديم

قانون الإيجار القديم.. من يملك الحق في البقاء؟ ومن عليه الإخلاء؟

مشروع الضبعة

برلمانية: مشروع الضبعة النووي نموذج وطني لتوطين التكنولوجيا وبناء الإنسان المصري

بالصور

مش بس علاج البطن .. فوائد لا تعرفها عن اليانسون

اليانسون
اليانسون
اليانسون

السترتش ماركس..هل يمكنك التخلص منها؟

السترتش ماركس
السترتش ماركس
السترتش ماركس

بوسي تخطف الأنظار بإطلالة صيفية مثيرة

بوسي تخطف الانظار بإطلالة صيفية مثيرة
بوسي تخطف الانظار بإطلالة صيفية مثيرة
بوسي تخطف الانظار بإطلالة صيفية مثيرة

طريقة عمل الجلاش بالسجق

طريقة عملالجلاش بالسجق
طريقة عملالجلاش بالسجق
طريقة عملالجلاش بالسجق

واقعة طفل المهندسين

طفل يفارق الحياة على يد شاب داخل سوبر ماركت.. والسبب صادم

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: غزة من صراع سياسي إلى جريمة إنسانية

محمد مندور

محمد مندور يكتب: البيئة لم تعد "وزارة ظل"

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: تيك توك.. حين يتحوّل الترفيه إلى أداة لهندسة وعي الشعوب

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مشاهير التيك توك.. صناعة الوهم وتغيير الملامح الاجتماعية

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو الاكتفاء الذاتي من القمح باستخدام التكنولوجيا الحديثة

