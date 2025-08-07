السترتش ماركس..هل يمكنك التخلص منها؟

علامات التمدد الحمراء أو السترتش ماركس الحمراء عبارة عن تعرجات أو آفات تظهر عند حدوث تمدد سريع للجلد لا يناسب معدل نمو الأنسجة التي تقع تحت الجلد.

يمكن أن تكون العلامات الحمراء مثيرة للحكة وقد تكون مرتفعة قليلاً عن الجلد، وبمرور الوقت قد تقل حدتها وتبدأ بالاختفاء وحينها يمكن أن تظهر كحزوز (شكل متعرج وغير منتظم) على الجلد.

من أشهر أماكن ظهور علامات التمدد الحمراء ما يلي:

منطقة البطن.

الوركين.

الأرداف.

المؤخرة.

أعلى الذراع.

على الثدي في بعض الأحيان.

هل تختفى علامات التمدد؟

علامات تمدد الجلد بشكل عام تميل إلى أن تتلاشى أو تقل حدتها بشكل كبير مع مرور الوقت، ولكن في حالات عديدة قد لا تختفي بشكل تام،ولكن الحرص على استخدام العلاجات المتاحة لهذه المشكلة قد يساعد بشكل كبير في تحسين شكلها وإخفاء الآثار المصاحبة لها.

علاج علامات التمدد الحمراء...

يتم التعامل مع علامات التمدد بشكل عام على أنها مشابهة للندبات، لا يوجد علاج محدد يمكن أن يساعد في التخلص منها بشكل تام، ولكن تتوفر عدة علاجات يمكن أن تساعد في تقليل حدة شكلها وآثارها.

وتتضمن خيارات علاج السترتش مارك الحمراء أو علامات التمدد بشكل عام المقترحة ما يلي:

- تدليك الجلد بكريمات أو مرطبات أو مراهم تحتوي على مواد مثل حمض الهيالورونيك أو التريتينوين يمكن أن تساعد في تخفيف آثار العلامات.

- كشط الجلد.

- استخدام تقنية الكاربوكسي ثيرابي (حقن يتم ملئها بغاز ثاني أكسيد الكربون وحقنها تحت الجلد).

- العلاج بالبلازما الغنية بالصفائح الدموية.

- استخدام الإبر.

- استخدام الموجات فوق الصوتية.

كما توجد بعض الطرق المنزلية التي يمكن تجربتها لعلاج علامات التمدد الحمراء أو تخفيف آثارها ومنها:

استخدام زيت اللوز.

استخدام زيت النخيل.

استخدام زبدة الكاكاو.

استخدام زيت الزيتون.

استخدام زيت جوز الهند.

المصدر (ديلي ميرور)