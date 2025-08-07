النيابة تطلب من البنك المركزي تقريرا مفصلا عن حسابات سوزي الأردنية

طلبت نيابة الشؤون المالية والاقتصادية تقرير مفصل من البنك المركزي عن حسابات وأرصدة سوزي الأردنية لفحص ماهية السحب والإيداع في الحسابات.

قررت جهات التحقيق، التحفظ على أموال البلوجر سوزي الأردنية بعد اتهامها بغسيل الأموال عقب أيام قليلة من اتهامها بنشر فيديوهات خادشة للحياء ومخالفة الآداب العامة.

وقرر قاضي المعارضات تجديد حبس البلوجر سوزي الأردنية في اتهامها بنشر فيديوهات خادشة للحياء ومخالفة الآداب العامة 15 يوما بواسطة الفيديو كونفرانس.

وفتحت جهات التحقيق بنيابة القاهرة الجديدة تحقيقاتها مع المتهمة، حيث وجهت لها عدة اتهامات؛ أولا إساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، ثانيا نشر مقاطع فيديو تتضمن ألفاظا خادشة للحياء.

تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط سوزي الأردنية صانعة محتوى مقيمة بدائرة قسم شرطة المطرية بالقاهرة، بعد تداولها مقاطع فيديو تتضمن ألفاظًا خادشة للحياء ومخالفة للآداب العامة، وذلك في إساءة واضحة لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي.