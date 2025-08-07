قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شغله عشان يسكت.. رسالة من نجم الأهلي السابق إلى الخطيب عن مصطفى يونس
الحريديم يتوعّدون الحكومة في إسرائيل ويطالبون بتدخل البيت الأبيض
تامر أمين يفتح النار على أصالة: إزاى توصفي المختلف معاكي بالمتخلف
بشرى سارة .. كليات تقبل من 50% لطلاب تنسيق الجامعات 2025 علمي
9 أسباب تؤدي إلى انقطاع الرزق.. تجنب هذه الأعمال فورًا
وفاة رئيس مباحث مركز الشهداء بالمنوفية في حادث تصادم
اتفاق بين سيول وواشنطن يعفي رقائق كوريا الجنوبية من رسوم جمركية أمريكية ضخمة
بجنيه واحد.. تامر حسني يدعو لتطبيق فكرة جديدة لعلاج الفقراء
في زمن الأزمات العالمية.. الاحتياطي النقدي المصري يتجاوز 49 مليار دولار
في مواجهة محتملة .. ترامب يهدد بضربة عسكرية جديدة لإيران حال مواصلة برنامجها النووي
أمير مرتضى منصور يعلق على تجربة جون إدوارد في الزمالك.. ماذا قال؟
الشماتة أرخص بطولة.. تعليق مثير من أم خالد بعد شائعة القبض عليها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

شهرة واسعة وطلاق وتنمر .. معلومات لا تعرفها عن البلوجر أم خالد

أم خالد
أم خالد
محمود محسن

تصدرت البلوجر أم خالد تريند وسائل التواصل الاجتماعي بعد شائعات إلقاء القبض عليها.

حقيقة القبض على أم خالد 

وكشف مصدر أمني حقيقة القبض على التيك توكر "أم خالد"، مؤكدا أنه لم تصدر أية قرارات حتى الآن لإلقاء القبض على البلوجر الشهيرة "أم خالد".

وأكد مصدر أمني بالإسكندرية أن أم خالد من سكان منطقة الدخيلة ولكنها موجودة حاليا خارج الإسكندرية في إجازة مصيف بإحدى قرى الساحل الشمالي.

ويرصد موقع صدى البلد في السطور التالية أهم المعلومات عن البلوجر أم خالد.

من هي أم خالد..

- اسمها دعاء جابر.

- ولدت في محافظة الإسكندرية.

- أحد مشاهير السوشيال ميديا يتابعها عبر تطبيق التيك توك أكثر 4 مليون و400 ألف متابع.

-مطلقة من أبو أولادها يدعى "محمد".

- لديها طفلان خالد، وريان.

- اشتهرت على مواقع التواصل باسم "أم خالد"، نسبة لابنها خالد.

شهرة واسعة ببرامج الطبخ 

تُعد "أم خالد" من الأسماء المعروفة على مواقع التواصل الاجتماعي، وحققت شهرة واسعة عن طريق محتويات عن الطعام، لكنها مؤخرًا تصدرت التريند بسبب تفاصيل حياتها الشخصية التي شاركتها مع جمهورها.

الطعام بأسلوب مشوق 

اعتاد المتابعون على رؤية مقاطعها البسيطة التي تقدّم فيها وصفات طعام بأسلوب مشوّق وسهل، وغالباً ما يظهر ابنها خالد معها، وهو ما جعلها تُعرف بهذا الاسم "أم خالد

طلاق أم خالد 

وأعلنت أم خالد انفصالها عن زوجها منذ شهر وكتبت عبر “ستوري” إنستجرام: "تم الطلاق رسميا وبكل هدوء، تمنياتي لنفسي وله بحياة سعيدة في المستقبل، انتهت العلاقة بكل ود واحترام".

قضية تنمر 

ورغم محاولتها الحفاظ على الخصوصية، الا ان أم خالد أثارت الجدل في إحدى الفترات بسبب قضية قانونية، ففي يناير الماضي، تم فحص بلاغ رسمي تقدمت به سيدة تدعى “ز.ا” إلى النائب العام، تتهم فيه البلوجر الشهيرة بالتشهير بها والتنمر عليها، عبر نشر صورة لها ولزوجها مصحوبة بعبارات مسيئة على منصاتها.

رد أم خالد على شائعة القبض عليها

وكانت أم خالد قد ردت على الشائعات بالقبض عليها وكتبت عبر صحفتها « أنا بخير ووسط ولادي » لتنفي أبناء القبض عليها.

أم خالد منطقة الدخيلة الساحل الشمالي التيك توكر أم خالد وصفات طعام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البلوجر خالد الرسام

مقاطع عن العلاقات المحرمة.. القبض على البلوجر خالد الرسام

موعد إجازة المولد النبوي والعطلات المتبقية في 2025

موعد إجازة المولد النبوي والعطلات المتبقية في 2025

تنسيق الجامعات 2025

الحاسبات 83.2% والطب البيطري 84.9% والعلوم 81.2%.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2025

الدكتور محمود فوزي

في حالة فقدان عقود الإيجار.. الحكومة تكشف عن الحل البديل لـ"صدى البلد"

أطباء بطب طنطا

تحرك عاجل لوأد فتنة قسم النساء والتوليد بطب طنطا.. بيان رسمي

تنسيق الجامعات 2025

كليات تقبل من 55% لطلاب تنسيق الجامعات 2025

أم مكة

ملايين وسبائك ذهب.. ماذا وجدت أجهزة الأمن داخل منزل أم مكة؟

ام خالد

أم خالد .. صدى البلد يكشف حقيقة القبض على البلوجر الشهيرة بالإسكندرية

ترشيحاتنا

اسعاف - ارشيفية

إصابة 10 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة بأسوان

جهود محافظة اسوان

أسوان في 24 ساعة.. وبروتوكول تعاون للجامعة.. والإعداد للمولد النبوى الشريف

مواقيت الصلاة في اسوان

تعرف على مواقيت الصلاة في أسوان.. اليوم الخميس

بالصور

طريقة عمل سلطة الباذنجان المقلي بالطحينة والرمان

سلطة الباذنجان المقلي
سلطة الباذنجان المقلي
سلطة الباذنجان المقلي

مش بس علاج البطن .. فوائد لا تعرفها عن اليانسون

اليانسون
اليانسون
اليانسون

السترتش ماركس..هل يمكنك التخلص منها؟

السترتش ماركس
السترتش ماركس
السترتش ماركس

بوسي تخطف الأنظار بإطلالة صيفية مثيرة

بوسي تخطف الانظار بإطلالة صيفية مثيرة
بوسي تخطف الانظار بإطلالة صيفية مثيرة
بوسي تخطف الانظار بإطلالة صيفية مثيرة

فيديو

واقعة طفل المهندسين

طفل يفارق الحياة على يد شاب داخل سوبر ماركت.. والسبب صادم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: غزة من صراع سياسي إلى جريمة إنسانية

محمد مندور

محمد مندور يكتب: البيئة لم تعد "وزارة ظل"

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: تيك توك.. حين يتحوّل الترفيه إلى أداة لهندسة وعي الشعوب

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مشاهير التيك توك.. صناعة الوهم وتغيير الملامح الاجتماعية

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو الاكتفاء الذاتي من القمح باستخدام التكنولوجيا الحديثة

المزيد