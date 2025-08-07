شهرة واسعة وطلاق وتنمر .. معلومات لا تعرفها عن البلوجر أم خالد

تصدرت البلوجر أم خالد تريند وسائل التواصل الاجتماعي بعد شائعات إلقاء القبض عليها.

حقيقة القبض على أم خالد

وكشف مصدر أمني حقيقة القبض على التيك توكر "أم خالد"، مؤكدا أنه لم تصدر أية قرارات حتى الآن لإلقاء القبض على البلوجر الشهيرة "أم خالد".

وأكد مصدر أمني بالإسكندرية أن أم خالد من سكان منطقة الدخيلة ولكنها موجودة حاليا خارج الإسكندرية في إجازة مصيف بإحدى قرى الساحل الشمالي.

ويرصد موقع صدى البلد في السطور التالية أهم المعلومات عن البلوجر أم خالد.

من هي أم خالد..

- اسمها دعاء جابر.

- ولدت في محافظة الإسكندرية.

- أحد مشاهير السوشيال ميديا يتابعها عبر تطبيق التيك توك أكثر 4 مليون و400 ألف متابع.

-مطلقة من أبو أولادها يدعى "محمد".

- لديها طفلان خالد، وريان.

- اشتهرت على مواقع التواصل باسم "أم خالد"، نسبة لابنها خالد.

شهرة واسعة ببرامج الطبخ

تُعد "أم خالد" من الأسماء المعروفة على مواقع التواصل الاجتماعي، وحققت شهرة واسعة عن طريق محتويات عن الطعام، لكنها مؤخرًا تصدرت التريند بسبب تفاصيل حياتها الشخصية التي شاركتها مع جمهورها.

الطعام بأسلوب مشوق

اعتاد المتابعون على رؤية مقاطعها البسيطة التي تقدّم فيها وصفات طعام بأسلوب مشوّق وسهل، وغالباً ما يظهر ابنها خالد معها، وهو ما جعلها تُعرف بهذا الاسم "أم خالد

طلاق أم خالد

وأعلنت أم خالد انفصالها عن زوجها منذ شهر وكتبت عبر “ستوري” إنستجرام: "تم الطلاق رسميا وبكل هدوء، تمنياتي لنفسي وله بحياة سعيدة في المستقبل، انتهت العلاقة بكل ود واحترام".

قضية تنمر

ورغم محاولتها الحفاظ على الخصوصية، الا ان أم خالد أثارت الجدل في إحدى الفترات بسبب قضية قانونية، ففي يناير الماضي، تم فحص بلاغ رسمي تقدمت به سيدة تدعى “ز.ا” إلى النائب العام، تتهم فيه البلوجر الشهيرة بالتشهير بها والتنمر عليها، عبر نشر صورة لها ولزوجها مصحوبة بعبارات مسيئة على منصاتها.

رد أم خالد على شائعة القبض عليها

وكانت أم خالد قد ردت على الشائعات بالقبض عليها وكتبت عبر صحفتها « أنا بخير ووسط ولادي » لتنفي أبناء القبض عليها.