مش بس علاج البطن .. فوائد لا تعرفها عن اليانسون

لا تقتصر فوائد اليانسون على تحسين الصحة العامة والتخلص من آلام البطن بل تمتد لعلاج عدد كبير من الاضطرابات الصحية.

ووفقا لما جاء في موقع tuasaudeنكشف لكم أهم فوائد اليانسون الصحية.

تقوية المناعة

كما هو الحال مع العديد من النباتات العطرية، يتمتع اليانسون النجمي بتأثير مضاد للأكسدة قوي بفضل احتوائه على مركبات فينولية ورغم أن بعض الدراسات أظهرت أن تأثير اليانسون النجمي المضاد للأكسدة قد يكون أقل مقارنةً بالنباتات العطرية الأخرى، إلا أنه لا يزال من الممكن استخدامه لتعزيز المناعة وقد تكون خصائص اليانسون النجمي قادرة على التخلص من الجذور الحرة التي تؤثر على الأداء الأمثل للجسم.

وقد تم ربط هذا العمل المضاد للأكسدة أيضًا بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والسرطان.

القضاء على الحشرات وطردها

أظهرت بعض الدراسات التي أُجريت على زيت اليانسون النجمي العطري أن هذا التوابل يتمتع بتأثير مبيد وطارد لبعض أنواع الحشرات وقد تم تأكيد تأثيره ضد ذباب الفاكهة والصراصير الألمانية والخنافس وحتى القواقع الصغيرة في التجارب المعملية.

تعزيز الهضم وعلاج الغازات

لليانسون النجمي تأثير طارد للريح ومضاد للالتهابات و يمكن تناوله بعد الوجبات الدسمة والدسمة، لتحسين الهضم ومنع تراكم الغازات في المعدة والأمعاء.

وأظهرت بعض الدراسات أيضًا أن تناول اليانسون النجمي مع البابونج يمكن أن يساعد في علاج الإسهال.