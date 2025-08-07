الشماتة أرخص بطولة.. تعليق مثير من أم خالد بعد شائعة القبض عليها

وجهت البلوجر ام خالد رسالة أخرى إلى الشامتين، فيها عبر حسابها الرسمي عبر موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.



وكتبت أم خالد :"الشماتة أرخص بطولة، مش كل توقيف فضيحة ولا كل تهمة حقيقة... واللي بيشمت اليوم، بينكشف بكرة.

“الشماتة أرخص بطولة والحق ما بيضيع.. بس بينتظر اللحظة وبيقلب الطاولة عالكل”.

حقيقة القبض على أم خالد

وكانت أم خالد قد ردت على الشائعات بالقبض عليها قد كتبت عبر صحفتها « أنا بخير ووسط ولادي » لتنفي أبناء القبض عليها.

وتداول نشظاء موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك خبر القبض على أم خالد"ضحى".

وسرعان ما نشرت أم خالد عبر صفحتها الرسمية على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام،:انا وسط ولادى وبخير".

وكان تقدم أحد المحامين ببلاغ للنائب العام ضد البلوجر المعروفة بـ أم خالد، بتهمة نشر إساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي والتعدي على القيم الأسرية المصرية.