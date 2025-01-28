المؤبد ومصادرة ممتلكات متهم بحوزته حشيش وأفيون بقنا

قضت محكمة جنايات قنا " الدائرة الأولى بقسم البحر الأحمر"، بالسجن المؤبد لشخص بتهمة تجارة المواد المخدرة، مع غرامة قدرها 100 الف جنيه، ومصادرة ممتلكاته، بعد ضبطه بحوزته كمية من مخدرى الحشيش والأفيون.

صدر الحكم برئاسة المستشار ماجد محمود حميده، والمستشار محمد أحمد أبو المعالي، والمستشار ياسر عرفه عارف والمستشار محمد مكرم محمد وأحمد محمد سيف الدين، وأمانة سر مصطفي محمد جلال وأشرف محمد راوي.

ترجع وقائع القضية لعام 2024، عندما ضبطت أمنية بقنا، عبدالرحمن.ح.ح، وبحوزته كمية من الحشيش والأفيون، قاصداً تهريبها عبر الحدود بين القصير بمحافظة البحر الأحمر ومحافظة قنا.

وأحيل المتهم إلى جهات التحقيق، التي قررت توجيه تهمة حيازة مواد المخدرة للمتهم، وتحرر له محضر برقم 17627 لسنة 2024، وقيدت برقم 1313، والتى قضت بالسجن المؤبد للمتهم فى تجارة وتهريب المخدرات وغرامة قدرها 100 الف جنيه مصري، ومصادرة ممتلكاته.

ويعد الاتجار بالمخدرات جريمة خطيرة، يعاقب عليها القانون المصري بأشد العقوبات، والتي قد تصل إلى الإعدام في بعض الحالات، خاصة إذا ارتبطت الجريمة بجرائم أخرى مثل التهريب الدولي أو تورط عصابات منظمة.