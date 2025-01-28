خلافات عائلية.. شاب يشرع في إنهاء حياة شقيقه وزوجته دهسا بالسيارة في حلوان

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من جهودها لكشف ملابسات شروع عامل في قتل شقيقه وزوجته وابنائهم دهسا بالسيارة بسبب خلافات عائلية بينهم في حلوان.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة اخطارا من قسم شرطة حلوان، تضمن ورود إشارة من مستشفى حلوان العام يفيد باستقبال كلا عامل مصاب بكسور وجروح، وزوجته فى حالة حرجة، وتم حجزها فى الرعاية المركزة، ونجليهما مصابين بكسور بإدعاء تعدي عليهم بالضرب والدهس بسيارة.

وتبين من التحريات التي أجرتها الإدارة العامة لمباحث القاهرة، نشوب مشادة كلامية بين المجني عليه الأول وشقيقه، قام علي إثرها الأخير بالاستعانة بثلاثة من أبنائه وقاموا بالتعدي علي الضحايا بالأسلحة البيضاء والشوم، ثم قام المتهم الأول بدهس شقيقه وزوجة شقيقه بسيارته ولاذا بالفرار بسبب خلافات عائلية.

وتكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من جهودها لضبط المتهمين وتحرر المحضر اللازم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.