أحمد موسى يعرض كلمة النائب محمد أبو العينين في الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط

عرض الإعلامي أحمد موسى، كلمة النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، ورئيس الوفد المصري خلال اجتماع الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، أثناء تقديم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة “صدى البلد”.

أكد النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، أن تهجير الفلسطينيين يمثل خطًا أحمر لا يمكن تجاوزه، مشددًا على أن مصر لن تقبل تحت أي ظرف محاولات تصفية القضية الفلسطينية.

تهجير الفلسطينيين خط أحمر ومصر ترفض تصفية القضية الفلسطينية

جاء ذلك خلال كلمته في اجتماع الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، المنعقد في إسبانيا، برئاسة فرانثينا أرمنغول، رئيسة مجلس النواب الإسباني، وبحضور رؤساء ونواب رؤساء برلمانات الدول الأوروبية والمتوسطية، والبرلمان الأوروبي.

أوضح أبو العينين أن الشعب الفلسطيني متمسك بأرضه ولن يغادرها مهما كانت الضغوط، داعيًا المجتمع الدولي للعمل بجدية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق اتفاق سلام شامل وعادل بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

الاحتلال هو الجذر الرئيسي للصراع

أشار النائب إلى أن السبب الجذري للنزاع في الشرق الأوسط هو استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية. وقال: "إذا أردنا تحقيق الأمن والسلام في المنطقة، يجب إنهاء الاحتلال، لا ترحيل الشعب الفلسطيني من أرضه ليبقى الاحتلال. هذا الطرح يتناقض مع القانون الدولي وحقوق الإنسان، ويهدد بتوسيع رقعة الصراع في المنطقة".

شدد أبو العينين على أن السلام لا يتحقق عبر محاولات التهجير، التي أثبتت فشلها في الماضي، بل يحتاج إلى إرادة سياسية جادة لإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، تعيش بسلام وأمن بجانب إسرائيل.

دور مصر القيادي في السلام

أكد النائب أن مصر، رائدة السلام في الشرق الأوسط، مستعدة للتعاون مع الإدارة الأمريكية الجديدة، والاتحاد الأوروبي، وكافة القوى الدولية لتحقيق السلام الدائم.

وأوضح أن غياب الإرادة السياسية الإسرائيلية يمثل العائق الأكبر أمام هذا الهدف.

ودعا البرلمانيين المشاركين في الجمعية إلى التواصل مع الكونغرس الأمريكي وبرلمانات العالم لحشد الجهود لتحقيق السلام والاستقرار، مقترحًا إنشاء لجنة برلمانية للتواصل مع البرلمانات الدولية الفاعلة، لنقل رؤية المنطقة وحشد الدعم اللازم لتحقيقها.

إشادة دولية بدور مصر

من جهتها، أشادت فرانثينا أرمنغول، رئيسة البرلمان الإسباني، بدور مصر في وقف إطلاق النار في غزة، واصفة هذا الجهد بـ"الصبر الاستراتيجي غير المحدود".

كما أكدت تأييدها الكامل لرؤية أبو العينين بشأن رفض تهجير الفلسطينيين وضرورة إنهاء الاحتلال.

وأكد خافيير ماروتو، رئيس مجلس الشيوخ الإسباني، توافقه مع رؤية النائب أبو العينين، مشيرًا إلى أن أمن الدول الأوروبية يعتمد على استقرار منطقة جنوب البحر المتوسط، وهو ما يستدعي العمل الجاد لتحقيق السلام في الشرق الأوسط.

في سياق متصل، أشار يونوس أومارجي، نائب رئيس البرلمان الأوروبي، إلى أهمية الأفكار التي طرحها أبو العينين خلال الاجتماعات، مؤكدًا أنه سيعمل على تبنيها داخل البرلمان الأوروبي وحث الحكومات الأوروبية على تنفيذها.

وأكد أومارجي أن رفض تهجير الفلسطينيين يجب أن يكون أولوية مشتركة، مشددًا على ضرورة توحيد الجهود الدولية لتحقيق رؤية سلام عادل وشامل.