وزير الخارجية: مصر والولايات المتحدة تتفقان على أهمية تسوية كل الصراعات القائمة بالطرق السلمية

أكد السفير دكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، أن مصر والولايات المتحدة يتفقان على أهمية تسوية كل الصراعات القائمة بالطرق السلمية، ولاسيما أن ترامب أعلن منذ اليوم الأول لفوزه أنه حريص على تسوية كل هذه الصراعات لأن هذا يؤثر على الاقتصاد ونحن ندعم هذه الرؤية لإيجاد تسويات لهذه الصراعات التي لا يوجد صراعات عسكرية لها.

وقال بدر عبد العاطي، خلال لقاء له لبرنامج “بالورقة والقلم”، عبر فضائية “تن”، أن أن هناك علاقات سياسية واقتصادية وخلال شهر مايو سيكون هناك منتدى ضخم للأعمال والاستثمار يعقد في القاهرة وتشارك فيه مئات من الشركات الأمريكية الموجودة في السوق المصري.

وفيما يتعلق بمفاوضات السد الإثيوبي، قال وزير الخارجية، "المسار التفاوضي وصل إلى طريق مسدود ومصر تحتفظ بحقها أن تحمي مصالحها في حالة تعرضها للخطر والضرر وهذا هو الموقف المصري الثابت والموقف المتعنت من الطرف الآخر أدى إلى الجمود لأننا انخرطنا في مفاوضات على مدار 13 عامًا ولم نصل إلى شيء وتم استغلالها لفرض أمر واقع..