خبير لوائح يكشف مفاجأة في حالة عدم التأكد من صحة قيد جراديشار بالأهلي

أكد عامر العمايرة، خبير اللوائح الرياضية، أن لوائح اتحاد الكرة، تحمل الأندية مسئولية قيد اللاعبين والتأكد من صحتها.

وقال “العمايرة”، في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس” الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، ويذاع على قناة "etc":" بطاقة جراديشار وصلت اتحاد الكرة، وفي حالة قيده وصدور الكارنيه الخاص باللاعب يجب أن يكون بعد قبول البطاقة الدولية للاعب".

وتابع:" لا يوجد نادٍ يستطيع الدخول على نظام التسجيل لنادٍ آخر لمعرفة هل اللاعب مسجل أم لا غير النادي الذي قام بشرائه فقط، وهذا يظهر للأهلي فقط".

وشدد على أنه "في حالة مخالفة اتحاد الكرة، قيد اللاعب سيتم تغريمه 30 ألف فرانك من قبل الفيفا، ولكنه لن يتدخل في نقاط المباراة".

وأضاف أنه "في حالة عدم قبول بطاقة جراديشار، وإصدار كارنيه اللاعب، يكون الأمر متعمدا من مسئول التسجيل في اتحاد الكرة".

وأوضح "لوائح اتحاد الكرة، تحمل الأندية مسئولية قيد اللاعبين، وفي حالة التأكد من عدم قبل بطاقة اللاعب الأهلي سيكون في أزمة ويتم احتساب النتيجة لصالح بيراميدز فائزًا بنتيجة 3-0".