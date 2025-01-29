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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

إيهاب الخطيب يكشف عن صفقات الأهلي الجديدة وتفاصيل اقتراب بن شرقي

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم
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كشف الناقد الرياضي إيهاب الخطيب عن تفاصيل الصفقات الجديدة للنادي الأهلي، بعد التعاقد مع جراديشار ومصطفى العش، مؤكدًا أن هناك تحركات قوية في سوق الانتقالات لدعم صفوف الفريق.

صفقات جديدة للأهلي 

قال الخطيب في تصريحات له  خلال بنامج شريف عامر المذاع على شاشة mbc مصر إن النادي الأهلي قد يتعاقد مع صفقتين جديدتين في مركز الجناح الأجنبي، مشيرًا إلى أن اللاعب المغربي أشرف بن شرقي يقترب بقوة من الانضمام إلى صفوف الفريق.

 وأضاف الخطيب: "أشرف بن شرقي أبلغ إدارة الريان بضرورة فسخ التعاقد من أجل الانضمام للأهلي، وأكد استعدادته للتنازل عن جزء من مستحقاته وتقليل راتبه لتسهيل انتقاله".

ظهور قوي للاعب السويسري كوستيا

وتابع الخطيب أن اللاعب السويسري كوستيا أيضًا ظهر بقوة في الصورة، مشيرًا إلى أنه قد يكون خيارًا آخر للأهلي في مركز الجناح الأجنبي. 

 وشدد الخطيب على أن صفقة بن شرقي هي الأهم في الوقت الحالي، مؤكدًا أن هذه الصفقة أصبحت قريبة جدًا من الحسم، قائلاً: "أكاد أقول أن الصفقة حُسمت، ولكن هناك بعض الرتوش البسيطة فقط لتوقيع العقد".

تريزيجيه في الأهلي وكأس العالم للأندية

وفي حديثه عن اللاعبين الحاليين، أكد الخطيب أن محمود حسن "تريزيجيه" هو الأقرب للتواجد مع الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية، ولكنه سيظل مع الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، حيث يتوقع أن تكون هناك مفاوضات رسمية مع اللاعب خلال تلك الفترة.

ديانج وعبدالقادر يعودان للأهلي

  أكد إيهاب الخطيب أن الثنائي أليو ديانج ويوسف عبدالقادر سيعودان إلى النادي الأهلي بشكل رسمي بعد نهاية الموسم، ليعززا صفوف الفريق في المرحلة المقبلة.

شريف عامر محمود حسن تريزيجيه الناقد الرياضي إيهاب الخطيب

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