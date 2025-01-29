جيش الاحتلال: أكثر من 15 ألف جندي إسرائيلي يحتاجون لإعادة تأهيل

كشف جيش الاحتلال الإسرائيلي، عن أن أكثر من 15 ألف جندي أصيبوا في العدوان على غزة يحتاجون إلى إعادة تأهيل.

وأعلن جيش الاحتلال إطلاق برنامج دعم الجنود الجرحى لتوفير الرعاية الشخصية والدفاع عن الحقوق لأكثر من 15000 جندي أصيبوا منذ 7 أكتوبر، بحسب ما أوردته صحيفة جيروزاليم بوست العبرية.

وأعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية في بيان مساء الثلاثاء أن المرافقة والوفاء بالحقوق ستتولى أدوارهما في الأيام المقبلة سيرافق برنامج التأهيل الجنود الجرحى بمجرد خروجهم من المستشفى

في الوقت الحالي، عالج قسم إعادة التأهيل التابع لوزارة الدفاع أكثر من 15000 جريح من أفراد جيش الاحتلال الإسرائيلي وقوات الأمن منذ 7 أكتوبر 2023.

منذ بدء الحرب، تم نشر ضباط اتصال قسم إعادة التأهيل في المستشفيات في جميع أنحاء إسرائيل، لمساعدة المصابين وأسرهم بمجرد خروجهم من المستشفى، يتلقى المصابون اتصالاً شخصيًا من قسم إعادة التأهيل.

الآن، يتعاون القسم مع مديرية شؤون الأفراد في جيش الاحتلال الإسرائيلي لإضافة نظام جديد بهدف إنشاء شبكة دعم أكثر شمولاً وشخصية

خضع الضباط لتدريب متخصص لتحديد الاحتياجات الطبية والنفسية والاجتماعية، والعمل جنبًا إلى جنب مع الدعم الذي يقدمه جيش الاحتلال الإسرائيلي وقسم إعادة التأهيل، والعمل كنقطة اتصال مركزية للجرحى.

منذ بدء الحرب، ركز قسم إعادة التأهيل على توفير استجابة فورية للاحتياجات المتغيرة للجرحى.