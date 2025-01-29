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بعد اشتعال المنافسة.. مقارنة كاملة بين شيفروليه اوبترا ونيسان صني 2025‏|مواصفات وأسعار
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بعد اشتعال المنافسة.. مقارنة كاملة بين شيفروليه اوبترا ونيسان صني 2025‏|مواصفات وأسعار

نيسان صني و شيفروليه اوبترا
نيسان صني و شيفروليه اوبترا
كريم عاطف
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تعد السوق المصرية للسيارات من أكبر الأسواق في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث يتمتع بتنوع كبير في المركبات سواء المحلية أو المستوردة. 

و شهدت السوق المصرية للسيارات خلال الفترة الأخيرة إطلاق العديد من السيارات الجديدة التي تقدم مزايا متنوعة من حيث التصميم، الأداء، واستهلاك الوقود.

ومن بين أشهر السيارات التي تم إطلاقها مؤخرا في فئة السيارات السيدان الاقتصادية، والتى يبحث عنها معظم الراغبين فى الشراء ، هى شيفرولية اوبترا ونيسان صني، وكلاهما يحمل شعار "صنع في مصر" .

وخلال السطور التالية سنتعرف في مقارنة كاملة عن أهم ما يميز كل من السيارتين، من حيث المواصفات والأسعار، بعد طرح الشركتين لموديلات 2025 الجديدة وتقاربهم فى الأسعار .

أولا : القوة والمحركات 

- تستمد شيفروليه اوبترا ‏قوتها من محرك سعة 1500 سي سي، وتنتج قوة 98 حصان، وبها عزم دوران 140 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك من فئة CVT مكون من 8 سرعات، وتحتاج إلى 4.5 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وبها خزان وقود ‏سعة 45 لترا

- تستمد نيسان صني ‏قوتها من محرك سعة 1500 سي سي، وتنتج قوة 108 حصان، وعزم دوران 134 نيوتن/متر، متصل بناقل حركة رباعى السرعات أوتوماتيك، وتحتاج إلى 6.9 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وبها خزان وقود سعة ‏‏41 لترا، وتتسارع من وضع الثبات وصولا إلى 100 كم/ساعة في مدة 12.5 ثانية، وتصل سرعتها القصوى إلى 180 كم/ساعة‎.‎

ثانيا : الأبعاد الخارجية 

- تأتى شيفروليه اوبترا ‏بطول 4490 مم، وعرض 1695 مم، وارتفاع 1490 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2550 مم، وبها صندوق أمتعة سعة 475 لتر.

- تأتى نيسان صني ‏بطول 4425 مم، وعرض 1659 مم، وارتفاع 1500 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2600 مم ، وبها صندوق أمتعة سعة 490 لتر‎.‎

ثالثا : الشكل الخارجي 

- تظهر شيفروليه اوبترا ‏‏بارتفاع عن الأرض ١٢٥ مللي مع الحمولة القصوى، و كشافات الإضاءة النهارية بتقنية الـ LED و الهالوجين، و مصابيح ضباب أمامية، ومصابيح خلفية بتقنية الـ LED، وفتح النوافذ عن بعد، كاميرا خلفية وحساسات ركن خلفية وفتح السيارة بالريموت، وزجاج خلفی معتم ، وشکمان مزدوج ذو شكل جمالي، وجنوط رياضية وعادية مقاس 15 بوصة .

- تظهر نيسان صني بمصابيح أمامية على شكل قوس منحني، و مؤشرات انعطاف مدمجة في المرايا، و مصابيح خلفية على شكل قوس منحني، و زجاج خلفی معتم ، و كشافات الإضاءة النهارية بتقنية الـ ‏LED‏ و الهالوجين، و جنوط رياضية وعادية مقاس 15 بوصة ‏

رابعا : المقصورة الداخلية 

- تضم شيفروليه اوبترا ‏‏شاشة 8 بوصة تعمل باللمس وتدعم أبل كار بلاي وأندرويد أوتو مع شاشة عدادات TFT مقاس 3.5 بوصة ومقاعد قماش بفرش أسود أو رمادي وعجلة قيادة مالتي وفتحات USB أمامية أمامية وخلفية وضبط مقعد السائق والراكب في 4 اتجاهات يدوي وطي الكنبة الخلفية، ومسند يد أمامي وحامل أكواب وعجلة قيادة كهربائية وتحكم في مكيف الهواء الالكتروني. 

- تضم نيسان صني مكيف هواء يدوي مع وجود مخارج للمقاعد الخلفية، و زجاج كهربائي، و قفل ‏مركزى، وإمكانية طى المقاعد الخلفية ، ومقعد السائق والراكب الأمامي يدوي، و‏عجلة القيادة متعددة الوظائف، ومكبرات صوتية و إمكانية التحكم بالنظام الصوتى ‏والراديو من خلال عجلة القيادة، وبلوتوث، وشاشة وسائط 7 بوصة تعمل باللمس، و ‏مدخل ‏USB .

خامسا : وسائل الأمان 

- زودت شيفروليه اوبترا ‏بالعديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، وسائد هوائية أمامية مزدوجة، ونظام فرامل مانع للانغلاق (ABS)، ونظام توزيع إلكتروني لقوة الفرامل (EBD)، وأنظمة الثبات الإلكتروني (ESC)، ونظام التحكم في الجر (TC) لضمان الثبات في مختلف ظروف القيادة خصوصًا في الطرق الوعرة أو في الطقس السيء.

‏- زودت ‏نيسان صني بالعديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، ‏2 وسائد هوائية، و فرامل مانعة للإنغلاق ‏ABS‏ وتوزيع ‏إلكتروني للفرامل ‏EBD‏، ونظام إيموبليزر ضد السرقة، وعجلة القيادة كهربائية .‏

سادسا : الأسعار 

- شيفروليه اوبترا

الفئة الأولى Lt بسعر 724,900 جنيه 

الفئة الثانية Ls بسعر 749,900 جنيه

- نيسان صني ‏

الفئة الأولى بيز لاين بسعر 695,000 جنيه 

الفئة الثانية plus   بسعر 765,000 جنيه

الفئة الثالثة Super Saloon بسعر 795,000 جنيه

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