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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أسعار مرسيدس بنز GLE موديل 2025 بالسعودية

مرسيدس بنز GLE موديل 2025
مرسيدس بنز GLE موديل 2025
إبراهيم القادري
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أعلنت شركة مرسيدس عن طرازها الجديد مرسيدس بنز GLE موديل 2025 بالسعودية، وتنتمي بنز GLE لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، وتظهر بتصميم أنيق وجذاب .

مرسيدس بنز GLE موديل 2025

- أبعاد مرسيدس بنز GLE موديل 2025 بالسعودية

مرسيدس بنز GLE موديل 2025

تأتى سيارة مرسيدس بنز GLE موديل 2025 بالسعودية بطول 4920 مم، وعرض 2015 مم، وارتفاع 1795 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2995 مم .

- محرك مرسيدس بنز GLE موديل 2025 بالسعودية

تستمد سيارة مرسيدس بنز GLE موديل 2025 بالسعودية قوتها من محرك سعة 2000 سي سي تيربو، وبها قوة 255 حصان، وعزم دوران 370 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

مرسيدس بنز GLE موديل 2025


وبها محرك سعة 6 سلندر سعة 3000 سي سي، بجانب نظام هجين خفيف، وتخرج قوة 362 حصان، وعزم دوران 500 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

بالإضافة إلي ان سيارة مرسيدس بنز GLE موديل 2025 بالسعودية تمتلك محرك 8 سلندر سعة 4000 سي سي، بجانب نظام هجين خفيف، وبها قوة 483 حصان وعزم دوران 700 نيوتن /متر، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

مرسيدس بنز GLE موديل 2025

وتمتلك سيارة مرسيدس بنز GLE موديل 2025 بالسعودية محرك سعة 3000 سي سي تيربو، بقوة 429 حصان، وعزم دوران 520 نيوتن / متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

وبها محرك سعة 4000 سي سي تيربو، وبها قوة 603 حصان، وعزم دوران 850 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

- مواصفات مرسيدس بنز GLE موديل 2025

مرسيدس بنز GLE موديل 2025

يوجد بمقصورة سيارة مرسيدس بنز GLE موديل 2025 العديد من التكنولوجيات من ضمنها، شبكة أمامية كبيرة الحجم مع شعار مرسيدس الشهير، وخطوط كرومية مميزة، وبها مصابيح LED أمامية وخلفية متعددة الأشعة (MULTIBEAM LED) تضيف طابع عصري وأداء عالي، وبها عجلات مقاس 19 بوصة، وبها سقف بانورامي يزيد من فخامة السيارة ويوفر إطلالة مميزة للركاب، وبها شاشة رقمية مقاس 12.3 بوصة، وتدعم Apple CarPlay وAndroid Auto، وبها نظام مرسيدس MBUX الذكي للتحكم الصوتي، وبها نظام إضاءة محيط مكون من 64 لون لإضفاء طابع شخصي، وبها مقاعد مدفأة ومهواة مع خاصية التدليك في الفئات الأعلى.

- أسعار مرسيدس بنز GLE موديل 2025

مرسيدس بنز GLE موديل 2025

الفئة الأولي من سيارة مرسيدس بنز GLE موديل 2025 تباع بسعر 350 ألف ريال سعودي .

الفئة الثانية من سيارة مرسيدس بنز GLE موديل 2025 تباع بسعر 400 ألف ريال سعودي .

الفئة الثالثة من سيارة مرسيدس بنز GLE موديل 2025 تباع بسعر 500 ألف ريال سعودي .

الفئة الرابعة من سيارة مرسيدس بنز GLE موديل 2025 تباع بسعر 600 ألف ريال سعودي .

الفئة الخامسة من سيارة مرسيدس بنز GLE موديل 2025 تباع بسعر 750 ألف ريال سعودي .

مرسيدس مرسيدس بنز GLE موديل 2025 أبعاد مرسيدس بنز GLE موديل 2025 محرك مرسيدس بنز GLE موديل 2025 بنز GLE موديل 2025 مواصفات مرسيدس بنز GLE موديل 2025

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