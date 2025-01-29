قبل عرضها .. موعد وتفاصيل مسرحية المجانين لمحمد هنيدي

ينتظر الكثير من الجمهور موعد وتفاصيل أحدث مسرحيات الفنان محمد هنيدي “المجانين” التى تقام على هامش فعاليات موسم الرياض والتى من المقرر أن تعرض فى الفترة من 31 يناير الجاري حتى 4 فبراير على مسرح محمد العلي في بوليفارد سيتي.

مسرحية المجانين لمحمد هنيدي

وتدور أحداث مسرحية المجانين في إطار كوميدي ، حول الطبيب النفسي شريف أبو عقب، الذي يتم تعيينه في مستشفى الأمراض النفسية “بالشفا” لكن سرعان ما تتلاشى هذه السعادة.

ومسرحية المجانين من بطولة كل من محمد هنيدي ، مي سليم ، علاء مرسي ، حسام المراغي وتوني ماهر وغيرهم من النجوم.

محمد هنيدي فى رمضان 2025

وعلى صعيد آخر يشارك الفنان محمد هنيدي فى الماراثون الرمضاني 2025 بمسلسل "شهادة معاملة أطفال" من بطولة محمد هنيدي وصبري فواز وسما إبراهيم ومحمود حافظ ونهى عابدين ووليد فواز وعلاء مرسي من إخراج سامح عبدالعزيز وتأليف محمد سليمان عبدالمالك.