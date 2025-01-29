بمشاركة تريزيجيه.. الريان يتعادل مع الغرافة في الدوري القطري

انتهت منذ قليل مباراة الريان أمام الغرافة ، بالتعادل الإيجابي بين الفريقن 2-2 ، والتى اقيمت على ملعب أحمد بن علي المونديالي، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من الدوري القطري .

بهذا التعادل رفع الغرافة نتيجة للنقطة 28 في المركز الثاني بفارق نقطة عن الدحيل المتصدر، كما رفع الريان رصيده للنقطة 18 في المركز السادس من جدول الترتيب.

وشهدت المباراة تألق محمود حسن تريزيجيه، لاعب المنتخب الوطني والريان القطري، حيث أسفرت محاولاته عن ركلة جزاء تعادل منها فريقه في الوقت المحتسب بدلًا من الضائع.

تقدم الغرافة عن طريق الإسباني خوسيلو في الدقيقة 5 من عمر المباراة، وتعادل الريان عن طريق آدم باريرو في الدقيقة 14، ثم تقدم الغرافة مرة أخرى عن طريق عمرو عبدالفتاح علي سراج في الدقيقة 55، وتعادل الريان مجددًا في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع 90+2 من ركلة جزاء نفذها باتقان روجر جيديس.