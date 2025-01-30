قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بيان عاجل من الجيش الأمريكي بعد حادث تحطم الطائرة قرب واشنطن
تفاصيل عملية تبادل الأسرى الجديدة بين "حماس" وإسرائيل
طرح تيزر مسلسل عقبال عندكوا لـ حسن الرداد وإيمي سمير غانم
أمريكا.. طائرة تصطدم بمروحية "بلاك هاوك" في الجو وتسقط في نهر بوتوماك| فيديو
أسعار الدواجن تفاجئ الجميع.. بكم الفراخ البيضاء في السوق للمستهلك اليوم؟
شديد البرودة وشبورة مائية.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم
رزاق سيسيه: الزمالك أقوى فريق في الكونفدرالية.. ولا أتمنى مواجهته
حكم توفير سلعة معينة لشركة مقابل نسبة من قيمتها.. الإفتاء توضح
ينافس فيسبوك.. ماذا قال زوكربيرج عن تطبيق الذكاء الاصطناعي الصيني DeepSeek؟
ترامب يهدد المتعاطفين مع حركة حماس في أمريكا .. تفاصيل
لاعب دنماركي.. وسام أبو علي يتدخل لإنهاء صفقة جديدة للأهلي
مفاجأة.. بن شرقي تنازل عن 400 ألف دولار للانضمام إلى الأهلي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

كتف وكتف.. أنغام تثير الجدل بظهورها بعد قبلة عبد المجيد عبدالله

انغام
انغام
رنا عصمت
×

أحيت الفنانة أنغام، حفل زفاف كبير في دولة قطر، ليلة أمس السبت 25 يناير، وذلك كأول حفل لها بعد قرار استدعائها من قبل الأمن العام السعودي، للتحقيق في واقعة قُبلتها لـ الفنان عبد المجيد عبدالله. 


وظهرت أنغام بإطلالة أنيقة ومميزة خطفت بها الأنظار مرتدية فستانا باللون الأزرق الستان اتسم بستايل الكتف وكتف.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت على وضع المكياج بلمسات البسيطة وتركت شعرها منسدلا.

May be an image of 1 person
May be an image of 1 person
May be an image of 1 person

التحقيق مع أنغام وعبد المجيد عبدالله بسبب قُبلة 

وكانت أثيرت حالة كبيرة، بعد استدعاء الفنانة أنغام، والفنان عبد المجيد عبدالله، من قبل الأمن العام السعودي بسبب قُبلتهما في حفل جوائز جوي بالسعودية والذي أقيم في مدينة الرياض، يوم 18 يناير الماضي وأثار حالة كبيرة من الجدل.

وأعلن الحساب الرسمي لـ الأمن العام السعودي، عبر موقع إكس تويتر سابقًا، استدعاء شخصين خالفا الذوق العام خلال فعالية بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، دون التطرق لهوية الشخصين بشكل مباشر.

وشارك حساب الأمن العام السعودي عبر موقع إكس، صورة مموهة من مقطع الفيديو محل الجدل، مشيرًا إلى أنه تم استدعاء هذين الشخصين، فكتب في التعليق: «استدعاء شخصين مخالفين للائحة المحافظة على الذوق العام في فعالية بمدينة الرياض».

وتابع بيان الأمن العام السعودي: «أوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض أنه إشارة إلى ما تم تداوله من محتوى مرئي مخالف للائحة المحافظة على الذوق العام لشخصين في فعالية بمدينة الرياض فإنه جار استدعاؤهما وتطبيق اللائحة بحقهما، واستكمال الإجراءات النظامية».

أغاني أنغام

صور انغام انغام كتف وكتفانغام تثير الجدل بظهورها بعد قبلة عبد المجيد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حسين لبيب رئيس الزمالك

ردا على انتقال بن شرقي للأهلي.. صفقتين قويتين على رادار الزمالك | تعرف عليهما

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس محافظة الجيزة.. درجاتك هنا

رئيس مجلس الوزراء

عاجل.. بيان من الحكومة بشأن الحد الأدنى للأجور والمعاشات والعلاوة الدورية

مرتبات

دراسة إصدار حزمة اجتماعية.. وحقيقة زيادة المرتبات والمعاشات ورفع الحد الأدنى للأجور

الزمالك

محمد ربيعة يوقع على عقود انضمام للزمالك لمدة ٣ مواسم

مجلس الزمالك

للمنافسة على البطولات.. الزمالك يقترب بقوة من ضم لاعب منتخب مصر

نتيجة الترم الأول 2025

أزرق وأخضر وأصفر وأحمر |ما معنى ألوان نتيجة الترم الأول لتلاميذ ابتدائي؟

عداد كهرباء

بعد 24 ساعة ... تحذير عاجل لأصحاب عداد الكهرباء القديم قبل قطع التيار

ترشيحاتنا

طريقة عمل فورمات للهارد ديسك وتقسيمه

طريقة عمل فورمات للهارد ديسك وتقسيمه.. دليل شامل

الصين تضرب من جديد.. وتطلق روبوت ذكاء اصطناعي جديد بعد DeepSeek

الصين تضرب من جديد وتطلق روبوت ذكاء اصطناعي بعد DeepSeek

سعر هاتف أوبو رينو 13 في مصر والسعودية

سعر هاتف أوبو رينو 13 في مصر والسعودية

بالصور

كتف وكتف.. أنغام تثير الجدل بظهورها بعد قبلة عبد المجيد عبدالله

انغام
انغام
انغام

رؤية السمك في المنام .. وبشرى من الله بزيادة الرزق وتحسن مستوى المعيشة

رؤية السمك في المنام
رؤية السمك في المنام
رؤية السمك في المنام

يسرا اللوزي: "ملك" في سراب كانت تحديًا كبيرًا.. ومرض والدتي جعلني أفكر في الاعتذار عن الدور (حوار)

يسرا اللوزي
يسرا اللوزي
يسرا اللوزي

بملابس لافتة.. سارة سلامة تثير الجدل من باريس

سالرة سلامة
سالرة سلامة
سالرة سلامة

فيديو

يسرا اللوزي

يسرا اللوزي: "ملك" في سراب كانت تحديًا كبيرًا.. ومرض والدتي جعلني أفكر في الاعتذار عن الدور (حوار)

مولود

قلوب حجر| تفاصيل العثور على مولــود داخل "منور عقار" بشبرا

اللبنانية دياموند بو عبود

اللبنانية دياموند بو عبود: ذهبت لطبيب نفسي من أجل "ريما" في "سراب"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة الأم

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: تصريحات ترامب عن قناة بنما وتهجير الفلسطينيين.. ما وراءها !

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمى يكتب: رسائل

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: قراءة في عقل ترامب

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: صندوق رعاية المبتكرين ودعم الاقتصاد الوطني

المزيد