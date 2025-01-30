كتف وكتف.. أنغام تثير الجدل بظهورها بعد قبلة عبد المجيد عبدالله

أحيت الفنانة أنغام، حفل زفاف كبير في دولة قطر، ليلة أمس السبت 25 يناير، وذلك كأول حفل لها بعد قرار استدعائها من قبل الأمن العام السعودي، للتحقيق في واقعة قُبلتها لـ الفنان عبد المجيد عبدالله.



وظهرت أنغام بإطلالة أنيقة ومميزة خطفت بها الأنظار مرتدية فستانا باللون الأزرق الستان اتسم بستايل الكتف وكتف.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت على وضع المكياج بلمسات البسيطة وتركت شعرها منسدلا.

التحقيق مع أنغام وعبد المجيد عبدالله بسبب قُبلة

وكانت أثيرت حالة كبيرة، بعد استدعاء الفنانة أنغام، والفنان عبد المجيد عبدالله، من قبل الأمن العام السعودي بسبب قُبلتهما في حفل جوائز جوي بالسعودية والذي أقيم في مدينة الرياض، يوم 18 يناير الماضي وأثار حالة كبيرة من الجدل.

وأعلن الحساب الرسمي لـ الأمن العام السعودي، عبر موقع إكس تويتر سابقًا، استدعاء شخصين خالفا الذوق العام خلال فعالية بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، دون التطرق لهوية الشخصين بشكل مباشر.

وشارك حساب الأمن العام السعودي عبر موقع إكس، صورة مموهة من مقطع الفيديو محل الجدل، مشيرًا إلى أنه تم استدعاء هذين الشخصين، فكتب في التعليق: «استدعاء شخصين مخالفين للائحة المحافظة على الذوق العام في فعالية بمدينة الرياض».

وتابع بيان الأمن العام السعودي: «أوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض أنه إشارة إلى ما تم تداوله من محتوى مرئي مخالف للائحة المحافظة على الذوق العام لشخصين في فعالية بمدينة الرياض فإنه جار استدعاؤهما وتطبيق اللائحة بحقهما، واستكمال الإجراءات النظامية».