عطل يضرب فيسبوك.. صور قديمة تظهر من جديد وحذف منشورات

اشتكى عدد كبير من مستخدمي منصة التواصل الإجتماعي الأشهر في العالم فيسبوك، من إعادة صور قديمة فجاة على الـ “timeline”، وكذلك حذف منشورات بشكل مفاجىء من الحسابات.

وبحسب موقع الأعطال الشهير “Downdetector” رصد العطل على مستوى العالم، بعد السااعة 4:10 مساء، لكن الذروى وصلت منذ 50 دقيقة تقريباً، وجاءت نسبة الشكوى 45% من الإجمالي، وبنسبة 30% من نسخة الويب، بينما نسبة 25% ممن لم يتمكنوا من الوصول لحساباتهم.

جاءت شكاوى المستخدمين على منصتي "إكس" و"فيسبوك"، من إعادة ظهور منشورات من عامي 2022 و2023 بشكل مفاجيء كأنها منشورة حديثاً.

يذكر أن آخر عطل أصاب منصات ميتا المتمثلة في واتساب وماسنجر في مصر ومعظم دول العالم كان منذ شهر تقريباً.

اشتكى وقتها عدد كبير من مستخدمي فيسبوك وإنستجرام على عدد من منصات التواصل الاجتماعي من بينها منصة X من عدم قدرتهم على استخدام التطبيق بشكل طبيعي، بالإضافة إلى عدم رؤية موجز الأخبار أو التعليقات، أو حتى كتابة المنشورات، لدرجة أن العطل وصل تطبيق “ ثريدز” أيضاً.

من ناحية أخرى لم تعلق شركة “ميتا” عن العطل حتى الآن، ولا عن ميعاد عودة العمل بشكل طبيعي لكل المستخدمين حول العالم.