مواعيد مباريات الأهلي في مرحلة حسم لقب الدوري

تترقب جماهير الكرة المصرية انطلاق مرحلة حسم بطولة الدوري المصري الممتاز، والتي تشهد منافسة قوية بين الأندية الكبرى، على رأسها النادي الأهلي الساعي لمواصلة نتائجه المميزة وحسم اللقب مبكرًا.

وتأتي هذه المرحلة ضمن نظام جديد للمسابقة، يعتمد على تقسيم الفرق إلى مجموعات وفقًا لترتيبها في المرحلة الأولى، ما يزيد من قوة وإثارة المنافسات في كل جولة، ويجعل جدول المباريات حاسمًا في تحديد موقف كل فريق في المنافسة على اللقب.

ويخوض الأهلي سلسلة من المواجهات القوية أمام فرق من مختلف المستويات، وهو ما يجعل كل مباراة فرصة مهمة لتعزيز موقعه على صدارة المسابقة.

مواعيد مباريات الأهلي في مرحلة حسم الدوري

الجولة الأولى: سيراميكا كليوباترا × الأهلي – الثلاثاء 7 أبريل 2026، الساعة 8 مساءً بتوقيت مصر (9 مساءً بتوقيت السعودية) – استاد المقاولون العرب.

الجولة الثانية: الأهلي × سموحة – السبت 11 أبريل 2026، الساعة 8 مساءً – استاد القاهرة الدولي.

الجولة الرابعة: بيراميدز × الأهلي – الإثنين 17 أبريل 2026، الساعة 8 مساءً – ملعب 30 يونيو.

الجولة الخامسة: الزمالك × الأهلي – الجمعة 1 مايو 2026، الساعة 8 مساءً – استاد القاهرة الدولي.

الجولة السادسة: الأهلي × إنبي – الثلاثاء 5 مايو 2026، على أن يُحدد موعدها لاحقًا – استاد القاهرة الدولي.

الجولة السابعة: المصري × الأهلي – الجمعة 15 مايو 2026، على أن يُحدد موعدها لاحقًا – استاد برج العرب.

رابطة الأندية المصرية

أعلنت عن إدخال تعديلات على جدول مباريات المرحلة لضمان انتظام المسابقة ومراعاة ارتباطات الأندية ببطولات إفريقيا، بالإضافة إلى الضغط الناتج عن المباريات الدولية والوديات الرسمية.