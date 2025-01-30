شديد البرودة وشبورة مائية.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم

كشفت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة، اليوم الخميس الموافق 30 يناير، موضحة أنه يسود طقس معتدل الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الخميس، طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد شديد البرودة ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

الظواهر الجوية المتوقعة اليوم الخميس

كما يتوقع خبراء الأرصاد أن تتكون الشبورة المائية صباحا، وقد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه ما بين متر إلى 5ر1 متر والرياح السطحية جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية.. أما حالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه ما بين متر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية.

وفيما يلي بيان هيئة الأرصاد بـ درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس على محافظات ومدن مصر: