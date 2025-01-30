أخبار قنا..المشدد لشاب أنهى حياة مزارع..وختام دورة أساليب التفكير لمعلمى نجع حمادى

شهدت محافظة قنا، على مدار الساعات الماضية العديد من الأحداث، من أبرزها اختتام تعليم نجع حمادى فعاليات دورة "أساليب التفكير وصناعة القرار" للمعلمين، وإصدار محكمة جنايات قنا حكماً بالسجن المشدد 10 سنوات لشاب أنهى حياة مزارع بالاشتراك مع آخرين، مروراً بتنظيم مجمع إعلام قنا ندوة لمناقشة تأثير الشائعات على السلوك الاستهلاكي للمواطنين بمجلس مدينة قوص، وانتهاءًا بتفقد محافظ قنا للمركز التكنولوجي بالديوان العام، قبل تشغيله رسمياً.

تعليم قنا تختتم فعاليات دورة"أساليب التفكير وصناعة القرار"بمعلمين نجع حمادى

شهد هاني عنتر الصابر، وكيل وزارة التربية والتعليم بـ قنا، واللواء أركان حرب مختار محفوظ إمام، قائد قطاع قنا للتأسيس العسكري، اليوم الأربعاء، ختام فعاليات دورة أساليب التفكير وصناعة القرار، التي تنفذها أكاديمية ناصر العسكرية، بالتعاون مع نقابة المعلمين بقنا ونجع حمادي، وتستهدف تدريب 360 معلما بإدارات قنا التعليمية.



وأشاد وكيل وزارة التربية والتعليم بـ قنا، بجهود نقابة المعلمين بمحافظة قنا بقيادة نقيب معلمي قنا، في تنظيم العديد من الدورات التدريبية، التي تنفذها أكاديمية ناصر العسكرية، والتي تهدف في الأساس إلي نشر الوعي الثقافي والسياسي والإجتماعي، للمعلمين الذين يقع علي عاتقهم مسؤولية تعليم وتثقيف الأجيال ليكونوا شبابا واعيا و قادرا علي تحمل المسؤولية، مؤكداً بأن دورات أكاديمية ناصر العسكرية، لها أهمية كبيرة لكل معلم يسعى إلى التميز والنجاح والتفوق، فهي بالتأكيد ستزيده عِلما ومعرفة وخبرة، لن يجدها في أي مكان آخر.





السجن المشدد 10 سنوات لشاب أنهى حياة مزارع بالاشتراك مع آخرين بقنا

قضت محكمة جنايات مستأنف قنا ، بمعاقبة شاب بالسجن المشدد 10 سنوات، بتهمة الاشتراك مع آخرين فى قتل مزارع بسبب خلافات على قطعة أرض بقرية أبودياب غرب التابعة لمركز دشنا.

ترجع وقائع القضية للعام الماضى، عندما وقعت مشاجرة بين عدد من الأشخاص، بسبب خلافات على قطعة أرض زراعية بقرية أبودياب غرب التابعة لمركز دشنا، وتطورت المشاجرة إلى استخدام سلاح ناري من قبل المتهم أ.م ١٩ عاماً ، وآخرين، انتهى إلى خروج طلقات نارية اخترقت جسد المجنى عليه وأردته قتيلاً فى الحال، ووجهت جهات التحقيق تهمة القتل للمتهم بالاشتراك مع آخرين، وأحيلت القضية لمحكمة الجنايات والتي قضت بمعاقبة المتهم بالإعدام شنقا، وبعد استئناف الحكم أمام محكمة الجنايات المستأنفة بقنا، قررت تعديل الحكم من الإعدام للسجن المشدد 10 سنوات.

إعلام قنا يناقش تأثير الشائعات على السلوك الاستهلاكي للمواطنين بقوص

نظم مجمع إعلام قنا ، بالتعاون مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص، ندوة حول" الشائعات وتأثيرها على السلوك الاستهلاكى للمواطنين"، ضمن فعاليات حملة قطاع الاعلام الداخلي بالهيئة العامة للإستعلامات لمواجهة الشائعات" اتحقق قبل ما تصدق".

وقال يوسف رجب، مدير مجمع إعلام قنا ، إن حملة مواجهة الشائعات التى أطلقها قطاع الإعلام الداخلى بالهيئة العامة للاستعلامات، استهدفت على مدار الفترة الماضية توعية المواطنين بمختلف أنواع الشائعات التى تهدف لزعزعة الاستقرار المجتمعى، سواء على المستوى السياسى أو الاقتصادى أو الاجتماعى، لتحصين المواطن ضد المؤامرات التى يجرى التخطيط لها من قبل الدول والجماعات المعادية.

وأشارت شيماء جمال عبدالعزيز، نائب مدير الإدارة الاستراتيجية بمديرية تموين قنا، إلى أن الشائعات لم تترك مجال إلا وحاولت إفساده، فهناك شائعات استهدفت السلع التموينية، وهى معلومات غير دقيقة تنتشر بين الأفراد حول المنتجات والخدمات الحيوية، بهدف التأثير على القرارات الشرائية للفرد.

قبل تشغيله رسميًا.. محافظ قنا يتفقد المركز التكنولوجي بالديوان العام

تفقد الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، مبنى المركز التكنولوجي التابع لديوان عام المحافظة، والذي تم إنشاؤه بجوار النادي الاجتماعي، وذلك قبل بدء تشغيله الرسمي، فى إطار جهود التحول الرقمي وتيسير الخدمات الحكومية.

وقال محافظ قنا، إن المركز تم تجهيزه بأحدث التقنيات الحديثة والأجهزة المتطورة لتقديم خدمات المرافق المختلفة عبر نظام الشباك الواحد، بما يسهم في تسريع إجراءات المواطنين والاستجابة السريعة لاحتياجاتهم، كما تم تخصيص شباك خاص لذوي الهمم، بالإضافة لإعداد رامب مخصص لضمان سهولة التنقل وتلقي الخدمات، مشيراً إلى أن المنظومة الرقمية الجديدة ستتيح للمواطنين تسجيل طلباتهم إلكترونيًا ومتابعة الردود بشكل فوري من خلال مراكز خدمة العملاء، لافتًا إلى أنه تم تدريب الموظفين على تشغيل المنظومة بكفاءة لضمان تقديم الخدمة بأعلى مستوى من الدقة والسرعة.

وأوضح محافظ قنا، بأن المركز سوف يمكن المواطنين من إتمام الخدمات الحكومية وسداد الرسوم إلكترونيًا دون الحاجة إلى التنقل بين الجهات المختلفة، مؤكداً بأن هذا المشروع يعد جزءًا من المبادرة القومية لتطوير البنية التحتية الرقمية في مصر، بما يعزز كفاءة العمل الحكومي ويواكب استراتيجية الدولة للتحول الرقمي.