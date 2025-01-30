أخبار كفر الشيخ| ضبط 14 قضية مخدرات.. المحافظ يناقش موقف تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية.. والجامعة تحصد المركز الثالث بمهرجان إبداع

شهدت محافظة كفر الشيخ، عدداً من الأخبار والأحداث والفعاليات المهمة.. وجاء من بين هذه الأخبار المهمة ما يلي :

محافظ كفر الشيخ يؤدي واجب العزاء في وفاة والد الأنبا ماركوس |صور

أدى اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفرالشيخ، مساء اليوم الأربعاء، واجب العزاء في والد نيافة الحبر الجليل الأنبا ماركوس، أسقف دمياط وكفر الشيخ والبراري ودير القديسة دميانة، وذلك خلال مراسم العزاء التي أقيمت في كاتدرائية مارمينا والبابا كيرلس بحي غرب كفر الشيخ.

جامعة كفر الشيخ تفوز بالمركز الثالث في دوري المعلومات الثقافي بمهرجان «إبداع»|صور

أعلن الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، عن فوز جامعة كفر الشيخ بالمركز الثالث والميدالية البرونزية في مهرجان إبداع في نسخته الثالثة عشر، والذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة، بمشاركة 41 جامعة ومعهدًا خاصًا، في مجال الدوري الثقافي المعلوماتي لطلبة الجامعات والمعاهد العليا والأكاديميات الحكومية والخاصة.

محافظ كفر الشيخ يناقش موقف تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية

ناقش اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، موقف تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2024-2025، مشدداً على تنفيذ المشروعات ومتابعتها، والتعرف على ما يواجهها من معوقات ووضع الجدول الزمنى لتنفيذها من بداية الأعمال وحتى الانتهاء منها والاعتمادات المالية.

ضبط 400 كيلو أسماك مملحة غير صالحة للاستهلاك بكفر الشيخ

أعلن اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، عن ضبط 400 كيلو أسماك مملحة غير صالحة للاستهلاك الآدمي بمركز فوة، وذلك خلال حملة تفتيشية مكبرة بالتعاون مع الجهات المعنية، تحت إشراف اللواء محمد عمار، رئيس مركز ومدينة فوة.

ضبط 14 قضية مخدرات وتنفيذ 5621 حكمًا قضائيًا بكفر الشيخ

شنت مديرية أمن كفر الشيخ، بالتنسيق مع فرع الأمن العام، حملة مكبرة؛ استهدفت ضبط الخارجين على القانون من حائزي الأسلحة النارية والبيضاء والمواد المخدرة وتنفيذ الأحكام القضائية.