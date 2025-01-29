جامعة كفر الشيخ تفوز بالمركز الثالث في دوري المعلومات الثقافي بمهرجان «إبداع»|صور

أعلن الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، عن فوز جامعة كفر الشيخ بالمركز الثالث والميدالية البرونزية في مهرجان إبداع في نسخته الثالثة عشر، والذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة، بمشاركة 41 جامعة ومعهدًا خاصًا، في مجال الدوري الثقافي المعلوماتي لطلبة الجامعات والمعاهد العليا والأكاديميات الحكومية والخاصة.

وجاءت مشاركة جامعة كفر الشيخ فى مسابقة إبداع 13 تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس الجامعة، والدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور رشدي العدوي، منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، ومتابعة وتنفيذ الإدارة العامة لرعاية الطلاب بالجامعة.

وهنأ رئيس جامعة كفر الشيخ، فريق دوري المعلومات الثقافي بالجامعة على فوزه بالمركز الثالث، مؤكدًا حرص الجامعة على دعم الطلبة المتفوقين النابغين والمبدعين في شتى المجالات وخاصة الموهوبين منهم.

وأشار إلى أن مهرجان إبداع أصبح واحدًا من النوافذ المهمة لعرض مواهب الشباب من مختلف الجامعات المصرية، وتنمية قدرات المبدعين منهم، وهو ما يجعل المهرجان بداية الطريق لرحلة صعود تلك المواهب للأضواء.

وفي سياق متصل، أشار الدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إلى اهتمام الجامعة وحرصها على تلبية احتياجات الطلبة الموهوبين وتحقيق تطلعاتهم وطموحاتهم، إيمانًا بدورهم الكبير في بناء الحاضر وصياغة المستقبل، معربًا عن سعادته بمثل هذه الأنشطة التي ترفع اسم جامعة كفر الشيخ في مختلف المسابقات والمهرجانات.