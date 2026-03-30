استشهاد وإصابة 7 فلسطينيين في قصف إسرائيلي وسط قطاع غزة

استشهد مواطن فلسطيني وأُصيب 6 آخرون، عصر اليوم الإثنين، جراء استهداف الطيران الحربي الإسرائيلي مجموعة من المواطنين على مدخل أبو عاصي جنوبي غرب مخيم البريج وسط قطاع غزة.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن مصادر طبية قولها إن القصف استهدف خيمة في مخيم الأخوة، ما أسفر عن استشهاد مواطن مجهول الهوية حتى اللحظة، تم نقله إلى مستشفى العودة في النصيرات، فيما أصيب 6 آخرون بعضهم بجروح خطيرة.

وأوضحت المصادر أن الشهيد ينحدر من شمال القطاع وينتمي لعائلة الخالدي.

وكانت مصادر طبية قد أعلنت، في وقت سابق من اليوم، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 72 ألفا و280 شهيدًا، و1720 ألفا و14 مصابًا منذ السابع من شهر أكتوبر 2023.