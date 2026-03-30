الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
مش بس طعم حلو.. فوائد غير متوقعة للكرنب

اسماء محمد

يعد الكرنب من الأكلات الشهية التى يحبها عدد كبير من الأشخاص ويمكن طهيه بطرق متعددة وتناوله مع السلطة أو إضافته للعصير.

وفقا لما ذكره موقع  brownhealth الفيتامينات والمعادن، يتمتع الكرنب بالعديد من التأثيرات على الجسم التي يمكن أن تحسن صحتك العامة.

تقليل الالتهاب 

الالتهاب هو آلية دفاعية للجسم لمكافحة العدوى ومع ذلك، يُعتقد أن الالتهاب المزمن يُساهم في الإصابة بأمراض مثل أمراض القلب والسرطان وتعد مضادات الأكسدة الموجودة في الكرنب والفواكه والخضروات الأخرى تُساعد في تقليل الالتهاب. 


تحسين الهضم 

يمكن للألياف الموجودة في الملفوف أن تساعد في تحسين الجهاز الهضمي وتعزيز حركة الأمعاء المنتظمة. 


يقلل أمراض القلب والسكتة الدماغية 

 تساعد مضادات الأكسدة الموجودة فيه على تقليل الالتهابات، المرتبطة بأمراض القلب كما يحتوي الملفوف على مركبات الأنثوسيانين، التي أظهرت العديد من الدراسات قدرتها على خفض ضغط الدم وتقليل خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية . 

وأخيرًا، على الرغم من أن الإفراط في تناول الصوديوم يرتبط بأمراض القلب، فإن البوتاسيوم الموجود في الملفوف يساعد الجسم على التخلص من الصوديوم الزائد عن طريق البول. 


تعزيز جهاز المناعة 

يُعدّ فيتامين سي الموجود في الملفوف مفيدًا للجسم بأكمله فهو ليس فقط مضادًا للأكسدة يُحارب الجذور الحرة، بل يُساعد أيضًا في الوقاية من أمراض القلب والسرطان وحتى نزلات البرد كما يُساعد فيتامين سي الجسم على امتصاص الحديد الذي يحتاجه.


عظام أقوى

 الكرنب غني بفيتامين ك و يساعد هذا الفيتامين المهم الجسم على مكافحة تكسر العظام وتحسين قوتها و يُعتقد أن نقص فيتامين ك قد يُساهم في الإصابة بهشاشة العظام وزيادة خطر الكسور، خاصةً لدى كبار السن.


إدارة مرض السكري 

 نظرًا لأن الملفوف منخفض الكربوهيدرات وغني بالألياف، فهو خيار رائع للأشخاص المصابين بمرض السكري لأنه يمكن أن يساعد في الحفاظ على استقرار مستويات السكر في الدم دون حدوث ارتفاعات خطيرة. 
 

الكرنب فوائد الكرنب العظام

