أدانت استهداف الخليج.. خارجية النواب تدعو «الخارجية» لجلسة استماع خاصة عن جهود التهدئة

أكدت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، متابعتها للتطورات الإقليمية الراهنة، وعلى رأسها “التصعيد العسكري المرتبط بإيران”، و"ما قد يترتب عليه من تأثيرات سياسية واقتصادية على مصر والمنطقة".

وأوضحت اللجنة، خلال اجتماعها اليوم، أن التوترات في المنطقة قد تؤثر على “أمن واستقرار دول الخليج، وسلاسل الإمداد، وأسواق الطاقة، وحركة التجارة الدولية”، بما في ذلك الملاحة في الممرات الاستراتيجية الحيوية، مؤكدة التضامن الكامل مع الدول الخليجية الشقيقة في مواجهة أي اعتداءات غير مبررة.

وشددت اللجنة على أهمية التنسيق بين مؤسسات الدولة المختلفة؛ للحفاظ على المصالح الوطنية والأمن القومي العربي، مشيدة بالجهود المصرية الرامية إلى التوصل إلى وقف للأعمال العسكرية وحلول سياسية تهدف إلى احتواء الأزمة وتخفيف آثارها السلبية على شعوب المنطقة.

وقررت اللجنة- في إطار متابعة الملف عن قرب- دعوة وزارة الخارجية لعقد “جلسة استماع خاصة”؛ لاستعراض آخر المستجدات الدبلوماسية المصرية، والجهود المبذولة لدعم مسارات التهدئة والمفاوضات الجارية.

وأكدت دعمها الكامل للدور المصري في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي، واتخاذ ما يلزم من إجراءات برلمانية وفق المستجدات.