دعم قادم.. إعلامي: راعٍ جديد يقترب من الزمالك خلال الفترة المقبلة

كشف الإعلامي مينا ماهر، عن دعم جديد قادم إلى نادي الزمالك خلال الفترة المقبلة.

وكتب مينا ماهر، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: "راعٍ جديد يقترب من الزمالك خلال الفترة المقبلة".



تشكيل الزمالك في «ودِّية» الشرقية للدخان استعدادا للدوري

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال عن التشكيل الذي يخوض به الأبيض ودية الشرقية للدخان على ستاد الكلية الحربية، في إطار الاستعداد لمباراة المصري المقبلة في الجولة الأولى من المرحلة النهائية لحسم الدوري.

جاء تشكيل الزمالك

حراسة المرمى : محمد عواد.

خط الدفاع : عمر جابر - محمود حمدي " الونش" - محمود جهاد - أحمد عبد الرحيم " إيشو".

خط الوسط : محمد شحاتة - سيف جعفر - آدم كايد .

خط الهجوم : خوان بيزيرا - عمرو ناصر - أيمن أمير عبد العزيز .