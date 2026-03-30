من أفضل حراس مصر.. الدردير يتغنى بناشيء الزمالك

أشاد الناقد الرياضي عمرو الدردير، بحارس مرمى منتخب مصر مواليد ٢٠٠٩ في مباراة المغرب، ضمن منافسات بطولة شمال إفريقيا المقامة في ليبيا المؤهلة لكأس الأمم للناشئين. .

وكتب الدردير عبر فيسبوك: "بأمانه مالك عمرو ناشئ الزمالك من أفضل حراس مصر".

وحسم التعادل الإيجابي نتيجة الشوط الأول بين منتخب مصر مواليد 2009 والمغرب، في المباراة التي تجمع الفريقين حالياً على ملعب إستاد الإتحاد العسكري في الجولة الثانية ببطولة شمال إفريقيا المقامة في ليبيا المؤهلة لكأس الأمم للناشئين.

افتتح منتخب المغرب التهديف في الدقيقة 24، عن طريق رامي الوجماني.

وأدرك منتخب مصر هدف التعادل في الدقيقة 41، عن طريق عادل علاء من متابعة جيدة داخل منطقة الجزاء.

جاء تشكيل منتخب مصر للناشئين مواليد 2009 كالتالي:

حراسة المرمى: مالك عمرو.

الدفاع: ياسين تامر - عادل علاء - أمير حسن - محمد جمال.

الوسط: أحمد بشير - براء محمود - أحمد صفوت.

الهجوم: دانيال تامر "داني" - يوسف عثمان - خالد مختار.