طريقة عمل الفرنش توست بمذاق شهي

يعد الفرنش توست من الأكلات الشهية السريعة التي يمكن اعدادها في المنزل دون بذل جهد كبير ويحبها الاطفال والشباب.

ونعرض لكم طريقة عمل فرنش توست من خلال خطوات الشيف عمر اسماعيل مقدم برنامج نأنأة على قناة سي بي سي سفرة.

المقادير

توست

بيض

لبن

ملح

فلفل اسود

بقدونس مفروم

جبنة موتزاريلا مبشورة

بسطرمة مفرومة

طريقة عمل فرنش توست بالبسطرمة

في بولة متوسطة اخلطي البيض مع اللبن و الملح و الفلفل الأسود وقلبيهم جيدا.



اضيفي عليهم البقدونس ثم اغمري التوست بالخليط ثم اضيفي عليهم بسطرمة وجبنة موتزاريلا وبعد ذلك ادخليها فرنا ساخنا حتى تمام النضج وتقدم ساخنة وبالهنا والشفا.

