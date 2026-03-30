الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تحقيقات وملفات

فاطمة كشري | قلب طيب وعطاء مستمر بين الفن والبسطاء بشهادة الجيران.. وهكذا تغزلوا بجمال روحها

فاطمة كشري.. قلب طيب وعطاء مستمر بين الفن والبسطاء بشهادة الجيران
إسراء عبدالمطلب

توفيت، يوم الأحد 29 مارس 2026، الفنانة فاطمة السيد عوض الشهيرة بـ«فاطمة كشري»، بعد معاناة طويلة مع الأزمات الصحية التي أبعدتها عن الفن في السنوات الأخيرة. 

وأقيمت جنازتها اليوم الاثنين 30 مارس عقب صلاة الظهر من مسجد الشهداء بميدان أحمد حلمي. 

وتركت الراحلة بصمة واضحة في المشهد الفني المصري رغم صغر مساحة أدوارها، حيث أبدعت في تقديم شخصيات متنوعة في المسرح والسينما والتلفزيون، وحققت شهرة واسعة بفضل حضورها الخاص وروحها المرحة.

نبذة عن حياتها ومسيرتها الفنية

اسمها الحقيقي هو فاطمة السيد عوض الله، لكنها اشتهرت فنيًا باسم «فاطمة كشري»، نسبة لعربة الكشري التي كانت تمتلكها مع زوجها.

بدأت حياتها الفنية كممثلة كومبارس صامتة في فيلم "صراع الأحفاد" عام 1989.

دخلت مجال الدراما التلفزيونية في عام 2001 من خلال مسلسل "دهب قشرة".

أول أجر تقاضته كان 10 جنيهات عند مشاركتها في فيلم "كتيبة الإعدام" ضمن مجاميع الكومبارس.

من أبرز أعمالها السينمائية: "بوبوس"، "بلطية العايمة"، "رمضان مبروك أبو العلمين حمودة"، "هي فوضى"، "اللمبي 8 جيجا"، و"محمد حسن".

من أبرز أعمالها الدرامية: "أحلى الأوقات"، "سجن النسا"، "عريس من جهة أمنية"، "خالتي فرنسا".

شاركت في عدد كبير من المسلسلات مثل: "ونوس"، "دلع البنات"، "شربات لوز"، "الهروب"، "حكايات بنات"، "عايزة أتجوز"، "الكبير أوي 2"، "أهل كايرو"، "تامر وشوقية"، و"راجل وست ستات".

حصلت على شهرة واسعة بعد ظهورها في الحملة الدعائية لقنوات "ميلودي دراما".

آخر أعمالها كانت الظهور في مسلسل "عايشة الدور" ومسلسل "شهادة معاملة أطفال" عام 2025.

عُرفت بمواقفها الاجتماعية؛ فقد وجهت رسالة للرئيس عبدالفتاح السيسي في 2017 خلال ظهورها على برنامج "صباحك مصري" طالبت فيها بالرقابة على شارع شبرا، كما شكرت الرئيس بعد علاجها على نفقة الدولة.

بصمة فنية خاصة

تركت بصمة فنية خاصة رغم الأدوار الصغيرة، حيث كانت تتميز بحضور كوميدي وواقعي في أعمالها.

ظل اسمها محفورًا في وجدان الجمهور كواحدة من أشهر كومبارسات مصر، التي حولت أدوارًا بسيطة إلى لحظات لا تُنسى على الشاشة.

ورحيل فاطمة كشري يمثل فقدانًا للفن المصري، خاصة لمحبي الدراما والكوميديا التي أضافت إليها حضورها الخاص وروحها المرحة، لتظل ذكراها حيّة في قلوب الجمهور، رغم سنوات الغياب الطويلة عن الشاشة.

من جانبها، قالت أم مريم، إحدى جارات الراحلة فاطمة كشري، أنها كانت شخصية ذات قلب كبير، حنونة ومهتمة بالآخرين، خصوصًا من يعانون ظروفًا مادية صعبة.

وأضافت أم مريم في تصريحات لـ “صدى البلد”، أنه على الرغم من شهرتها الفنية، لم تنسَ جذورها؛ فقد حافظت على عملها على عربة الكشري والكبدة في أحياء القاهرة، لتواصل دعم نفسها والبسطاء في المجتمع. 

وتابعت فاطمة كشري كانت تدرك أن الفن لا يفتح أبوابه للجميع، وأن الشهرة والمال لا يُمنحان إلا لمن تتوافر لديهم المواصفات الخاصة، لذلك ظلّت متواضعة ومخلصة لعملها البسيط بجانب أدوارها الفنية، التي كانت تُعد مصدر رزق إضافي لها.

فاطمة كشري كومبارس رحيل فاطمة كشري

