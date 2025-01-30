خبير: تصريحات ترامب الأخيرة تسببت في حدوث زلزال

قال إبراهيم أحمد، الرئيس الأسبق لقسم القانون الدولي بجامعة عين شمس، إن تصريحات ترامب الأخيرة ستتسبب في حدوث زلزال، فهو لديه أفكار ستجعل العالم يعيش في معارك، متابعا: تصريحات ترامب في منتهى الخطورة.

وأضاف خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج مصر جديدة المذاع على قناة etc، أن المرحلة القادمة ستكون غير طبيعية، نتيجة قرارات ترامب الأخيرة، متابعا: على ترامب أن يراجع تصريحاته الأخيرة والتفكير الجيد فيما حدث خلال الفترة الماضية.

واسترسل: القانون الدولي أصبح عاجزا أمام الدولة القوية، وذلك لأن من بيده تطبيق القانون الدولي هو من يقوم بإضعاف القانون.

وفي سياق آخر: صرحت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء امس الأربعاء، بأن المبعوث الأمريكي، ستيف ويتكوف، عقد محادثات مع مسؤولين إسرائيليين كبار حول خطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المحتملة لترحيل سكان قطاع غزة.

وحسب مصادر إسرائيلية، فإن المسؤولين في إسرائيل أكدوا أن الأمريكيين جادون في هذه المسألة، وهو ما يعكس تطورًا جديدًا في المواقف الأمريكية بشأن الوضع في غزة.