بشير التابعي: حسين السيد سلف الزمالك 25 مليون جنيه وحصل عليهم مليون دولار

انتقد بشير التابعي، نجم نادي الزمالك السابق، مجلس إدارة القلعة البيضاء، بسبب عدم إبرام صفقات للفريق الأول لكرة القدم، في فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وقال التابعي، في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس” الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، ويذاع على قناة "etc":" كان هناك اجتماع لمجلس الإدارة لمناقشة الصفقات، وأحمد سليمان، المشرف على فريق الكرة لم يحض بسبب خلافته مع حسين السيد"

وتابع:" لا أعرف دور مجلس إدارة الزمالك، وممدوح عباس كتر خير دفع مبالغ مالية كبيرة، وحسين السيد سلف النادي 25 مليون جنيه مصري قبل التعويم أي ما يوازي مليون دولار، وحصل عليها مليون دولار بعد تتويج النادي بالكونفدرالية، ولا أعرف كيف يسلف النادي بالجنيه ويحصل عليهم بالدولار".

وأتم بشير التابعي:" الأهلي يتعاقد مع لاعبين بـ 2 مليون دولار، وفي الزمالك يتم التعاقد مع لاعب بـ100 ألف جنيه ولا نعرف عنه شئ، ولا أعرف دور الإدارة لا تبرم صفقات ولا تجدد عقود اللاعبين".