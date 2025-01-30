بسبب فيديو تيك توك.. استئناف محاكمة طالبين قــتلا صديقهما بإمبابة

تستأنف محكمة جنايات الطفل بالجيزة، صباح اليوم الخميس، ثالث جلسات محاكمة طالبين ثانوي لاتهامهما بقتل صديقهما على سبيل المزاح وتصوير فيديو تيك توك داخل محل فراشة بمنطقة إمبابة.

وأحالت جهات التحقيق بنيابة الطفل بالسادس من أكتوبر الطفلين إلى محكمة جنايات الطفل في واقعة اتهامهما بقتل زميلهم بالضرب المبرح وذلك على سبيل المزاج بينهما في محل فراشة بمنطقة إمبابة بالجيزة.

تلقى مدير مباحث الجيزة اللواء محمد الشرقاوي، بلاغًا من مدير المباحث الجنائية اللواء هاني شعراوي، يفيد بوصول مراهق متوفى إلى أحد المستشفيات وعليه إصابات.

انتقلت أجهزة الأمن بقيادة مدير قطاع شمال الجيزة العميد محمد ربيع، إلى موقع الحادث، حيث عثروا على جثة مصطفى. ش، 15 عامًا، طالب في الصف الأول الثانوي، ويظهر على يديه وقدميه آثار تعدي، بالإضافة إلى علامات صفعات بسحجات على وجهه.

دلت التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة صديقي المجني عليه، إياد.م، 15 عامًا، ومحمود.ش، 15 عامًا، وذلك أثناء وصلة مزاح، إذ كبلا الصديقان يديه وقدميه بحبل داخل محل الفراشة، ثم اعتديا عليه بالصفع على وجهه وتركوه في المحل.

وألقى رجال المباحث القبض على المتهمين وبعرضهم على جهات التحقيق أكدا أنهما كان يمزحان مع صديقهما، وأنهما لم يقصدا قتله