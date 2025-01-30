أمريكا.. طائرة تصطدم بمروحية "بلاك هاوك" في الجو وتسقط في نهر بوتوماك| فيديو

أفادت وسائل إعلام أمريكية، في أنباء عاجلة منذ قليل، باصطدام طائرة بمروحية "بلاك هاوك" في الجو وسقوطها في نهر بوتوماك.

My god this video is terrifying. This is a look at the plane crash just minutes ago at the Reagan National Airport. Plane apparently crashed into the Potomac River.

pic.twitter.com/2uYH4vw3Cy — P.T. Ward (@HTWardish) January 30, 2025

ونقلت شبكة "فوكس نيوز" الامريكية عن شرطة واشنطن قولها: ": وكالات عدة تنسق عملية بحث وإنقاذ بنهر بوتوماك بعد حادث تحطم طائرة قرب مطار رونالد ريجان".

وأضافت: " لا معلومات حتى الآن بشأن سقوط ضحايا في حادث اصطدام مروحية عسكرية بطائرة مدنية".

وأشارت الشرطة إلى أنه لا معلومات حتى الآن عن سقوط جرحى وقتلى نتيجة الحادث.

من جانبه، قال السيناتور الجمهوري تيد كروز عبر منصة "|كس": "هناك وفيات نتيجة تصادم مروحية عسكرية بطائرة مدنية قرب مطار ريجان".

