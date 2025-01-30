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أمريكا.. طائرة تصطدم بمروحية "بلاك هاوك" في الجو وتسقط في نهر بوتوماك| فيديو
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

أمريكا.. طائرة تصطدم بمروحية "بلاك هاوك" في الجو وتسقط في نهر بوتوماك| فيديو

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أحمد قاسم
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أفادت وسائل إعلام أمريكية، في أنباء عاجلة منذ قليل، باصطدام طائرة بمروحية "بلاك هاوك" في الجو وسقوطها في نهر بوتوماك.

ونقلت شبكة "فوكس نيوز" الامريكية عن شرطة واشنطن قولها: ": وكالات عدة تنسق عملية بحث وإنقاذ بنهر بوتوماك بعد حادث تحطم طائرة قرب مطار رونالد ريجان".

وأضافت: " لا معلومات حتى الآن بشأن سقوط ضحايا في حادث اصطدام مروحية عسكرية بطائرة مدنية".

وأشارت الشرطة إلى أنه لا معلومات حتى الآن عن سقوط جرحى وقتلى نتيجة الحادث.

من جانبه، قال السيناتور الجمهوري تيد كروز عبر منصة "|كس": "هناك وفيات نتيجة تصادم مروحية عسكرية بطائرة مدنية قرب مطار ريجان".
 

أمريكا واشنطن طائرة اصطدام طائرة بوتوماك بلاك هاوك

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