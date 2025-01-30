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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مانشستر سيتي يتأهل لدور الـ16 في دوري أبطال أوروبا

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم
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استعرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، في تغطية خاصة، فوز فريق مانشستر سيتي الإنجليزي على فريق بروج البلجيكي في إطار منافسات دوري أبطال أوروبا، حيث حقق سيتي تأهلًا مثيرًا لملاقاة أحد عملاقين أوروبيين في الملحق المؤهل لدور الـ16، وهما ريال مدريد الإسباني أو بايرن ميونخ الألماني.

 التحديات التي تنتظر مانشستر سيتي

يسعى فريق مانشستر سيتي بقيادة المدرب بيب غوارديولا إلى تحقيق المزيد من النجاح في البطولة الأقوى في القارة الأوروبية. 

في المرحلة القادمة، سيواجه الفريق في الملحق إما ريال مدريد، حامل اللقب، أو بايرن ميونخ، أحد أكثر الأندية تتويجًا بدوري الأبطال.

ويترقب عشاق الكرة الأوروبية مباريات ملحمية، حيث سيتم إجراء قرعة حاسمة لتحديد المباريات المقبلة. 

كما تم تحديد أن كل فريق سيواجه منافسًا من المراكز التالية في ترتيب دوري المجموعات، حيث يأتي سيتي من المركزين 21 و22 مع بروج، فيما يأتي ريال مدريد وبايرن ميونخ في المركزين 11 و12.

الفرق المتنافسة في الملحق

الملحق سيكون مليئًا بالمفاجآت، حيث سيتنافس 24 فريقًا مع فرص تأهل متفاوتة. 

أما الفرق التي تأهلت مباشرة إلى دور الـ16 فهي ليفربول، برشلونة، أرسنال، وإنتر ميلان، التي حجزت مكانها مباشرة بفضل تصنيفها الأعلى في جدول المجموعات.

المباريات المنتظرة في دوري الأبطال

تنظم القرعة المقبلة مباريات المثيرة بين كبار الأندية الأوروبية، حيث من الممكن أن نرى منافسات مثيرة، مثل مواجهة باريس سان جيرمان مع أحد الفرق الفرنسية مثل بريست أو موناكو، أو قمة إيطالية بين ميلان ويوفنتوس.

أما في النصف السفلي من الجدول، فإن المنافسات ستكون بين فرق كبرى مثل مانشستر سيتي أو سلتيك ضد ريال مدريد أو بايرن، في مواجهات حاسمة قد تؤدي إلى مباريات مشوقة في دور الثمانية.

التصنيف والترتيب

فيما يخص التصنيف، ستكون الفرق التي تأهلت مباشرة إلى دور الـ16 هي الفرق المصنفة، بينما ستكون الفرق التي خاضت الملحق هي غير المصنفة. سيشهد الجمهور مباريات غير متوقعة، حيث قد يلتقي الفرق في مواجهات من العيار الثقيل، ما يضيف إثارة كبيرة للبطولة.

المباريات في دوري الأبطال

  • في النصف العلوي: سيلتقي موناكو أو بريست مع باريس سان جيرمان أو بنفيكا، مع توقعات بأن يلتقي الفائز من هذه المباريات مع ليفربول أو برشلونة في الدور الـ16.
  • في النصف السفلي: سيواجه مانشستر سيتي أو سلتيك ريال مدريد أو بايرن ميونخ، فيما يلتقي الفائز مع أتلتيكو مدريد أو باير ليفركوزن في قمة مرتقبة.
فريق مانشستر سيتي مانشستر سيتي الإنجليزي بروج البلجيكي

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