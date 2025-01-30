"ورثت المهنة أبا عن جد".. حكاية صناع الفخار في قرية جريس بالمنوفية

أجرى الإعلامي محمد مصطفى شردي، خلال تقديمه برنامج "الحياة اليوم"، المُذاع عبر فضائية "الحياة"، جولة ميدانية ميدانية داخل قرية جريس بالمنوفية التي وصلت للعالمية في صناعة الفخار.

والتقى الإعلامي محمد مصطفى شردي، عادل محمود غنيم، أحد صناع الفخار بقرية جريس بالمنوفية،: "بقالي 50 سنة بشتغل في المهنة، وبنطور نفسنا بنفسنا، وأي جديد بينزل في الصنعة بيكون عندنا".

وتابع عادل محمود غنيم، أحد صناع الفخار بقرية جريس بالمنوفية،: "ورثت المهنة أبا عن جد، وابني شغال في الصنعة وبيحبها"، مضيفا: "زمان كنا شغالين 30 صنف دلوقتي خمسة ستة بالعافية ومش شغالين".