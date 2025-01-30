ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة بالاسم ورقم الجلوس الفصل الدراسي الأول 2025

تزايدت معدلات البحث عن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة الترم الأول بالاسم ورقم الجلوس 2025 بعد اعتمادها رسميًا من قِبل محافظ الجيزة المهندس عادل النجار، حيث ينتظر الطلاب وأولياء الأمور بفارغ الصبر التعرف على درجات الفصل الدراسي الأول، والتي تعد خطوة مهمة في تحديد مسارهم التعليمي المستقبلي.

نتيجة ثالثة إعدادي برقم الجلوس والاسم

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالجيزة أنه يمكن لجميع طلاب الصف الثالث الإعدادي الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة من خلال إدخال رقم الجلوس عبر الموقع الرسمي، كما يمكن الحصول عليها بالاسم فقط من خلال بعض المواقع الإخبارية التي توفر الخدمة.

وقد جاءت نسبة النجاح مرتفعة هذا العام، حيث بلغت 85.90%، وهو ما يعكس الجهود الكبيرة المبذولة من الطلاب وأولياء الأمور والمعلمين خلال الفصل الدراسي الأول.

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس

يمكن للطلاب الآن معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة بسهولة من خلال رقم الجلوس، حيث خصصت مديرية التربية والتعليم رابطًا إلكترونيًا يتيح البحث الفوري عن النتائج، يمكن للطلاب الدخول إلى الموقع الرسمي لمحافظة الجيزة أو موقع مديرية التربية والتعليم وإدخال رقم الجلوس للحصول على الدرجات الكاملة.

كما أتاحت بعض المواقع الإخبارية الكبرى خدمة البحث عن النتيجة بالاسم فقط، مثل موقع "صدى البلد"، مما يسهل على أولياء الأمور معرفة النتائج حتى في حال فقدان رقم الجلوس.

نتيجة الشهادة الإعدادية الجيزة بالاسم فقط عبر موقع صدى البلد

لمساعدة الطلاب الذين يواجهون صعوبة في الحصول على نتائجهم، يوفر موقع "صدى البلد" خدمة البحث عن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة بالاسم ورقم الجلوس عبر رابط مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.

ويأتي هذا في إطار جهود تسهيل عملية الاستعلام عن النتائج لجميع الطلاب، سواء عبر الموقع الرسمي أو من خلال المنصات المختلفة.

Www giza gov eg بإدخال رقم الجلوس

للاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة عبر الموقع الرسمي، يمكن للطلاب وأولياء الأمور الدخول إلى الرابط التالي: www.giza.gov.eg، ثم إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب، ليتم عرض النتيجة بشكل مفصل متضمنًا الدرجات التي حصل عليها في كل مادة أو الضغط هنـــــــــــــــــــــــــــــــا

يعد هذا الموقع هو المصدر الرسمي للنتائج، ويتميز بالدقة والتحديث الفوري للبيانات، مما يجعله الخيار الأفضل للطلاب الذين يبحثون عن نتائجهم بطريقة موثوقة وآمنة.

نتيجة الصف الثاني الإعدادي

بالإضافة إلى إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة، فقد أكدت مديرية التربية والتعليم بالجيزة أنه يمكن لطلاب الصف الثاني الإعدادي أيضًا الاستعلام عن نتائجهم عبر المدارس أو من خلال المنصات الإلكترونية التابعة للوزارة.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة

وفي نفس السياق، ينتظر طلاب محافظة القاهرة إعلان نتائجهم قريبًا، حيث أكدت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة أن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة سيتم اعتمادها خلال الأيام القليلة القادمة، وسيتم إتاحتها عبر الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم بالقاهرة بنفس خطوات البحث عن نتائج طلاب الجيزة.

نتائج الطلاب بالرقم الجلوس

بشكل عام، يمكن للطلاب في جميع المحافظات المصرية الاستعلام عن نتائجهم من خلال رقم الجلوس عبر المواقع الإلكترونية الرسمية لمديريات التربية والتعليم، حيث تُرفع النتائج على المواقع فور اعتمادها من قبل المحافظين.

توزيع درجات الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة

لمعرفة كيفية توزيع درجات الطلاب في نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة، جاءت الدرجات كالتالي:

مجموع العام الدراسي كاملًا: 280 درجة

مجموع الفصل الدراسي الأول: 140 درجة

اللغة العربية: 40 درجة

اللغة الإنجليزية: 30 درجة

الرياضيات: 30 درجة

الدراسات الاجتماعية: 20 درجة

العلوم: 20 درجة

تعد هذه الدرجات أساسية في تحديد مستقبل الطلاب، حيث تعتمد عليها عمليات التنسيق للالتحاق بالمرحلة الثانوية سواء العامة أو الفنية، وكذلك مدارس المتفوقين والتكنولوجيا التطبيقية.

خطوات التظلم على نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة

قررت مديرية التربية والتعليم بالجيزة فتح باب تظلمات الشهادة الإعدادية 2025 أمام الطلاب الراغبين في الاطلاع على أوراقهم في أي مادة يريدون التظلم من درجتهم فيها في نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 من يوم الاحد 2 فبراير 2025

خطوات تظلمات الشهادة الإعدادية 2024

يقوم الطالب أو ولي أمره بتقديم طلب التظلم على أن يحدد المادة أو المواد التي يرغب في التظلم من نتيجتها .

يتم سداد الرسوم المقررة ومقدارها مبلغ (٣٥) خمسة وثلاثون جنيها فى المادة الواحد .

يتم تحديد موعد للاطلاع على أوراق الامتحان الخاصة بالطالب للمواد المتظلم من درجاتها .

بعد انتهاء فتره التظلمات ومراجعة التعليقات والملاحظات التي أبداها الطالب أو ولي أمره يتم البت في تلك الملاحظات من لجنة مشكلة من التوجيهات كل حسب تخصصه

بعد ذلك يتم إعلان النتائج بأحقية الطالب في التظلم أو عدم أحقيته

في حالة أحقية الطالب في التظلم وزيادته فى الدرجات يصبح من حقه استرداد القيمة المالية المسددة نظير التظل

يُذكر أن التظلمات متاحة لمدة 15 يومًا من تاريخ إعلان النتيجة.

توفر محافظة الجيزة ووزارة التربية والتعليم طرقًا متعددة للاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة سواء عبر رقم الجلوس أو بالاسم فقط من خلال المواقع الإخبارية، مما يتيح للطلاب وأولياء الأمور الوصول إلى النتائج بسهولة.