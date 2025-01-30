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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

قيادي بمستقبل وطن: مصر لن تحيدها التهديدات عن موقفها الداعم للقضية الفلسطينية

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
عبد الرحمن سرحان
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استنكر رشاد عبد الغني ، القيادي بحزب مستقبل وطن ، محاولات القوى الموالية والداعمة للاحتلال الإسرائيلي ممارسة الضغوط على القيادة السياسية والدولة المصرية بسبب مواقفها الداعمة والمساندة للقضية الفلسطينية ورفضها المساس بحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته، مؤكدا أن نجاح جهود مصر للحفاظ للدفاع عن القضية الفلسطينية وإقرار الهدنة ووقف الانتهاكات الصهيونية الصارخة التي تهدد الأمن القومي في المنطقة أصابهم بحالة من الإحباط والفشل.


وأوضح عبد الغني في بيان له اليوم، أن محاولة التخطيط لتهديد مصر وقيادتها السياسية لتحيد عن موقفها الثابت والداعم تجاه القضية الفلسطينية، والتلويح بصور ورسائل مفهومة عبر وسائل إعلام موالية للاحتلال الإسرائيلي والقوى الدولية الداعمة له، لن يثني مصر عن جهودها ومواقفها لردع ممارسات الاحتلال وجرائم الإبادة الجماعية التي ترتكبها يوميا بحق المدنيين العزل والنساء والأطفال والمرضى في غزة.


وأضاف القيادي في حزب مستقبل وطن، أن مصر ستظل على مواقفها وجهودها ومحاولاتها لحشد الرأي العام العالمي وتحريك المجتمع الدولي لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني ووقف الحرب الإسرائيلية على غزة التي باتت تهدد أمن مصر القومي والسلام والأمن الإقليمي والدولي، باعتباره التزام وطني وانطلاقا من المسؤولية التي تقع على عاتقها كشقيقة كبرى لدول المنطقة.


وشدد رشاد عبد الغني على أن مصر لم ولن تتخلى عن دعم جهود السلام والاستقرار في المنطقة التي لن تتحقق إلا بحل الدولتين، رغم ما تواجهه من تحديات ومعاناة جراء مواقفها الوطنية المشرفة وورفضها مخطط التهجير القسري للفلسطينيين والتعدي على حق الشعب الفلسطيني وممارسة كافة أوجه الابتزاز السياسي والأمني والاقتصادي.

مصر مستقبل وطن غزة السلام للاحتلال الإسرائيلي

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