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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مصرع مسن أسفل عجلات قطار بالمحلة

دهس قطار الغربية
دهس قطار الغربية
الغربية أحمد علي
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شهدت منطقة الشعبية بالمحلة الكبرى التابعة لمحافظة الغربية اليوم حادث مأسوي أثناء عبور مسن مزلقان القطار اصطدم به القطار.


بداية الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارآ من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ من الأهالي بمصرع مسن اثناء عبوره مزلقان السكة الحديد بمنطقة الشعبية التابعة لدائرة قسم شرطة ثان المحلة.

وعلي الفور انتقلت قوة أمنية إلي مكان الحادث وبإجراء التحريات الأولية تبين مصرع مسن يُدعي " منصور .ع " في العقد السادس من عمره يعمل مشرف اجتماعي ومقيم بقرية ميت بدر حلاوة وتم الدفع بسيارة اسعاف ونقل الجثمان لمستشفي المحلة العام.

تم تحرير المحضر اللازم للواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق وكُلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول ملابسات الواقعة في حالة وجود شبهة جنائية من عدمه.

المحلة مصرع شخص دهسا أسفل عجلات قطار

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