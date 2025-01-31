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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أحمد داود يروج لمسلسله في رمضان

أحمد داود
أحمد داود
يمنى عبد الظاهر
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روج الفنان أحمد داود لمسلسه الجديد الذى يحمل اسم “الشرنقة”، عبر حسابه بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلق قائلًا: "كواليس مسلسل الشرنقة من إنتاجات WATCHIT الأصلية.. متحمسين؟! حصريا في جميع أنحاء العالم عرض ما يتفوتش الشهر بـ 5 جنيه بس عند الاشتراك السنوي في الباقة الأساسية .وكمان تقدر تختار من باقات تانية كتير.


 


 

كشفت منصة Watch it الرقمية عن بوستر مسلسل الشرنقة، بطولة أحمد داود، المقرر عرضه في رمضان المقبل على شاشات المتحدة، وطرحت Watch it بوستر يتصدره أحمد داود


يواصل أحمد داود تصوير مسلسله الجديد الشرنقة المقرر عرضه في رمضان المقبل 2025 حصريًا على منصة watch it، منإخراج محمود عبد التواب توبة، وتأليف عمرو سمير عاطف، حيث يصور داود عددًا من مشاهد المسلسل في منطقة وسط البلد إذ يعد أحدالديكورات الأساسية في المسلسل، ومن المقرر أن ينتقل فريق العمل إلى ديكورات أخرى خلال الفترة المقبلة.

ويضم مسلسل الشرنقة قائمة مميزة من النجوم بجوار النجم أحمد داود، منهم، اللبنانية سارة أبى كنعان، مريم الخشت، صبري فواز، عليالطيب، محمد عبده، ياسر عزت، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف عمرو سمير عاطف، وإخراج محمود عبد التواب، وإنتاج شركةأروما، وتدور الأحداث في إطار اجتماعى مشوق.

يذكر أن أحمد داود يعرض له حاليا فى السينمات فيلم "الهوى سلطان" الذى انطلق فى نوفمبر الماضى، وحقق إيرادات تخطت 80 مليونجنيه، ويقدم داود بطولة الفيلم بمشاركة منة شلبى وأحمد خالد صالح وجيهان الشماشرجى، وتدور قصة الفيلم حول شاب وفتاة تربطهماعلاقة صداقة قوية منذ الطفولة، ويواجهان معًا العديد من المواقف والمشكلات المختلفة مع أصدقائهما وأسرتيهما، قبل أن تحدث فجأة بعضالمتغيرات في علاقتهما

وقدم أحمد داود آخر أعماله فى الدراما، مسلسل "زينهم" وشارك في بطولته كريم قاسم، سلمى أبو ضيف، محمد أبو داود، أحمد الرافعي،إنجي أبو السعود، عماد رشاد، هناء الشوربجي، سلوى محمد علي، ياسر عزت، أسامة أبو العطا، يارا جبران، علي السبع، وتأليف محمدسليمان عبد المالك وشارك في كتابة السيناريو والحوار محمد فتحي عبد المقصود، عمرو مؤمن، عمر مدحت الشحات وإخراج يحيىإسماعيل.

رمضان المقبل مسلسل زينهم فيلم الهوى سلطان أحمد داود مسلسل الشرنقة

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